Incendio en Córdoba: controlado un fuego a pocos metros de las viviendas de San Rafael de la Albaida y la zona de Hipercor

Zona quemada por el incendio junto a las casas de San Rafael de la Albaida

Un nuevo incendio se ha declarado en torno a las 16.00 horas de este jueves 14 de agosto en Córdoba, en una zona muy próxima a las viviendas del barrio de San Rafael de la Albaida, el canal del Guadalmellato y la zona residencial del Hipercor. Efectivos del Plan Infoca han conseguido controlar en apenas 40 minutos las llamas en una área despejada y con vegetación seca.

Eso sí, la proximidad de las viviendas ha obligado a desplegar un operativo formado por tres medios aéreos (dos aviones de carta en tierra y un helicóptero semipesado) así como una autobomba y dos grupos de bomberos forestales apoyados todos ellos con efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Córdoba.

Hacia las 17.00 horas el incendio ha sido declarado estabilizado por el Infoca por su evolución favorable al no presentar frentes activos para que avance de forma libre el fuego. Se mantienen en la zona una autobomba y un grupo de bomberos forestarles con los medios municipales. Quince minutos después ya había sido controlado.

La inquietud ha crecido en estos minutos en muchas de las viviendas de alrededor que veían a las aeronaves en sus tareas de extinción, cuya rapidez ha servido para dejar el siniestro en un nuevo susto en unas jornadas en las que se viven temperaturas tan altas.