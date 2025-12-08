Suscríbete a
La Iglesia de Córdoba resiste el invierno de vocaciones con 70 ordenaciones desde 2010 y 50 seminaristas

La diócesis de Córdoba es la primera de Andalucía y la tercera en toda España con más nuevos sacerdotes

El número de aspirantes y de presbíteros se mantiene mientras ha caído a la mitad en el resto de España

Demetrio Fernández ordena a ocho sacerdotes en junio de2024
Hay un invierno demográfico y también un invierno de vocaciones en los seminarios. El primero afecta a toda España y con más crudeza a Córdoba; el segundo es mucho menos crudo, bastante más suave, en la diócesis, que ve cómo el número de vocaciones se ... mantiene y cómo cada año se ordenan nuevos presbíteros. «Te ha tocado la lotería», le dijo Demetrio Fernández, obispo de Córdoba de 2010 a 2025, a Jesús Fernández, que desde mayo es su sucesor en la diócesis.

