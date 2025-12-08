La Iglesia de Córdoba resiste el invierno de vocaciones con 70 ordenaciones desde 2010 y 50 seminaristas

Hay un invierno demográfico y también un invierno de vocaciones en los seminarios. El primero afecta a toda España y con más crudeza a Córdoba; el segundo es mucho menos crudo, bastante más suave, en la diócesis, que ve cómo el número de vocaciones se ... mantiene y cómo cada año se ordenan nuevos presbíteros. «Te ha tocado la lotería», le dijo Demetrio Fernández, obispo de Córdoba de 2010 a 2025, a Jesús Fernández, que desde mayo es su sucesor en la diócesis.

Las cifras lo demuestran: la provincia de Córdoba supone el 1,57 por ciento de la población de toda España, mientras que se ordenan el 4,7 por ciento de los nuevos sacerdotes.

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, presidirá al mediodía de este lunes en la Catedral su primera ordenación desde su toma de posesión el pasado mayo. En concreto son cinco personas que reciben la orden del diaconado, y desde ahí llegarán, si su camino llega a buen puerto, al sacerdocio.

Sus nombres son Jesús Romera, Blas Sánchez, Angelo Bruno, José Agustín González y Ángel González y serán los protagonistas de la solemnidad de la Inmaculada Concepción.

Los datos de la Conferencia Episcopal Española aseguran que en el pasado curso 2024-2025, los últimos de los que se dispone, había en España 1.036 aspirantes al sacerdocio, de los que 239 eran de nuevo ingreso. En Córdoba son ahora 48 en el seminario mayor, según una tónica que se ha mantenido en los últimos años.

En total son el 4,79 por ciento de todos los aspirantes al sacerdocio en España. En los últimos años han estado siempre entre los 40 y los 50, lo que la sitúa sólo por debajo de Madrid y Toledo y por encima de otras diócesis como Sevilla, con una población bastante mayor.

Es la tónica en una diócesis en que la llama de la vocación religiosa se ha mantenido a pesar del avance de la secularización y de la caída de la práctica religiosa. Así ha pasado que en los últimos años la cifra de jóvenes o mayores que han entrado en los seminarios no ha parado de descender en toda España, mientras que se ha mantenido en Córdoba.

La evolución muestra altibajos según los años, pero una tendencia a la estabilidad: en el curso 2021/22 eran 57, mientras que en el siguiente cayeron a 47. En el 2022/23 fueron 40 y en el curso 2023/24 llegaron a 41. Subieron después a 44 y luego hasta los 48 que ahora están cursando los estudios.

Territorios

En el curso 2019/ 20 eran en todo el país 1.128 y desde ahí bajaron a 1.066, 1.028, 974 y 956 en el curso 2023 / 2024, el menos concurrido del que hay noticia. Sin embargo, en el 2024 / 2025 la cifra ascendió a 1.036, con 239 nuevos ingresos. En Córdoba no se ha bajado de los cuarenta en ninguno de estos años. El seminario menor está menos concurrido, pero en los últimos años ha tenido 14, 13, 11 y 14 aspirantes. Todo esto florece además en ordenaciones.

Hasta 2019, la Conferencia Episcopal Española publicaba datos desglosados por seminarios según el número de personas que estuvieran formándose en ellos. En Córdoba entonces eran 58, de los 39 estaban en el seminario conciliar San Pelagio y otros 19 en el seminario Redemptoris Mater San Juan de Ávila, también diocesano pero vinculado al Camino Neocatecumenal.

Era la cuarta diócesis de España, sólo por detrás de Madrid, en un territorio que agrupa sólo a la ciudad, con 72; Toledo, con 65, y Sevilla, en que fueron 62. Córdoba se consolidaba así como la segunda diócesis de Andalucía, aunque con una ratio muy superior a la de Sevilla, que tiene el doble de habitantes. Otras, como Málaga, también con una población muy superior, apenas llegaban a 13, mientras que en Granada eran 31. La diócesis de Cartagena, que abarca todo el territorio de la Región de Murcia y una población de 1,6 millones de habitantes, estaba en 38.

La situación contrastaba con lo que se veía en otras diócesis con una población mucho mayor, como Barcelona, que tenía 35 seminaristas, una cifra baja en relación a su población, pero muy superior a lo que sucedía en el resto de territorios catalanes, que apenas llegaban a la decena. Bilbao, en otro territorio bastante poblado, se encontraba en 11, mientras que Santiago de Compostela estaba en 22.

El camino hasta el sacerdocio y la forma en que la vocación se materializa es siempre difícil, de forma que no son demasiados los que se convierten en presbíteros. No se llega a una buena situación de reemplazo, porque son siempre más los que fallecen o los que tienen que pasar a una situación de retiro y dejar de asumir una gran parte de sus tareas, pero sí que sus números son bastante buenos en comparación con el resto de España.

Entre 2010 y 2025 hay un total de 1.977 nuevos sacerdotes en España, de los que 70, en la etapa de Demetrio Fernández, son de la diócesis de Córdoba y ejercen en ella. Desde el año 2000 la cifra total es de 147. Es una cifra que se entiende mejor si se compara la evolución.

El 4,7 % de los sacerdotes que se ordenan en España son de Córdoba, mientras que la provincia sólo supone el 1,7 % de la población total

Así, en 2010 eran 162 sacerdotes en toda España y la cifra casi siempre ha ido descendiendo, aunque con remontes puntuales. Así, en 2014 ya eran 117, pero en 2015 ascendieron a 150. En 2019 fueron 124, en 2020, 126, en 2021 125 y a partir del año siguiente ya empezaron a bajar del centenar en la suma de todas las diócesis españolas. En 2024 fueron 85, en 2023 79 y en 2022 habían sido 97, ya siempre por debajo de los cien.

En Córdoba la situación ha sido de estabilidad, con una cifra que siempre ha estado rondando los cuatro en cada año. Hubo momentos más débiles, como 2022, cuando sólo hubo una ordenación, en un mundo todavía marcado por la salida de la pandemia, pero también estuvieron los ocho del año 2024. Se suman a un total de 208 sacerdotes.

La comparativa con otras diócesis de nuevo vuelve a mostrar la buena situación de Córdoba. En 2018, uno de los últimos años en que los datos de la Conferencia Episcopal están separados, en la diócesis se ordenó a seis nuevos sacerdotes, los mismos que en Toledo y Sevilla y cinco menos que en Madrid y Zaragoza, donde fueron once. En más de la mitad de las diócesis española no hubo ningún seminarista que recibiera las órdenes mayores y en algunas ocasiones sólo fue uno.