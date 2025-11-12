Suscríbete a
«Se te hunde el mundo»: la historia de Juan Alba, un vecino de Córdoba de 81 años desahuciado tras una década pagando su alquiler

Después de diez años viviendo en un local convertido en vivienda en Levante, este antiguo cocinero ha perdido su hogar tras la reclamación de un fondo de inversión

Podemos exigirá al Gobierno la prórroga permanente de la moratoria antidesahucios

Juan Alba en el domicilio en el que se aloja tras el desahucio
Juan Alba en el domicilio en el que se aloja tras el desahucio Valerio Merino
Davinia Delgado

Davinia Delgado

Córdoba

«He pagado mi alquiler de 300 euros todos los meses hasta que el dueño me dijo que el piso ya era del banco y que no hacía falta que le pagara más». Con voz serena pero cansada, Juan Alba, un cordobés de ... 81 años, recuerda el momento en que comenzó la pesadilla que este martes lo dejó sin su hogar en el barrio de Levante.

