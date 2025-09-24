La hilarante anécdota del actor cordobés Fernando Tejero y Tinder: de Brad Pitt, Torrebuno, filtros y una careta

El actor cordobés Fernando Tejero estuvo en la noche del martes en 'Late Xou', programa de entrevsitas y humor que conduce Marc Giró en TVE, y dejó una amena charla, que incluyó momentos realmente graciosos. Probablemente el más delirante y el que lleva todo el día circulando por las redes sociales ha sido su anécdota con Tinder, una popular 'app' de citas.

Con mucho arte, primero, explicó los problemas que tiene para poder quedar con alguien porque el artista pone su foto y no le creen: «Me dicen: ''¡Pero qué haces! ¡Desgraciado! ¡Estás usando la foto de Fernando Tejero para ligar! ¡Estás haciendo una suplantación de identidad«». Él les contesta: «¡Soy yo!». Y le responden: «¡Y una p...!». No extraña que confesara que «utilizo muy poco Tinder».

No obstante, en una ocasion, contó, logró quedar con alguien. Al llegar al lugar de la cita, sólo había una persona sentada en los veladores. Tejero se bajó del taxi y le preguntó: «¿Eres tú?». El le contesto que sí. Y el actor cordobes, que no salía de su asombro por el nulo parecido entre el hombre que estaba allí y la foto de su perfil en la citada 'app', le soltó coloquialmente: «Pero, si eres otra persona».

Su interlocutor alegó que se había puesto un filtro en la foto y Tejero confesó abiertamente su reacción: «Lo que te has puesto es una careta». «Era como si te quieres encontrar a Brad Pitt y a quien te encuentras a Torrebruno. Que yo no soy Brad Pitt».

El punto final hilarante llegó cuando este hombre le pregunto si no se iba a tomar algo. «La tensión me voy a tomar, que se me acaba de ir a tomar viento», finalizó entre risas propias y un Giró que se desternillaba.