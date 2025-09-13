Heridos tres hombres, dos de ellos octogenarios, tras chocar su coche contra un árbol y un banco en Córdoba

Tres hombres de 89, 83 y 65 años han resultado heridos este sábado en la capital cordobesa en un accidente de tráfico que se ha registrado a las 16.30 horas en la avenida de Cádiz.

Según informa el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, la sala ha recibido una llamada de la Policía Local para movilizar recursos sanitarios tras el suceso. Fuentes municipales han informado de que el vehículo en el que viajaban ha colisionado contra un árbol y un banco.

Los varones de 89 y 65 años han sido trasladados hasta el Hospital Reina Sofía de Córdoba por medios propios, mientras que el tercero, con un traumatismo torácico, ha sido evacuado en una ambulancia.

[Esta información se ampliará]