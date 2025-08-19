Sucesos
Grave accidente en Córdoba: dos menores heridos tras colisión entre coche y moto en la A-431; el conductor se dio a la fuga
El siniestro se produjo a las 23.00 horas, a la altura de la glorieta del Leroy Merlin
Cuatros heridos en un accidente de tráfico en Villanueva del Duque
Dos menores (un joven de 17 años y una chica de 15) fueron anoche trasladados en estado grave al Hospital Reina Sofía de Córdoba tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera de Palma del Río (la A-431), a la altura de la rotonda del Leroy Merlin.
Según informan desde Servicio de Emergencias 112 Andalucía, sobre las 23.00 horas se recibió una llamada alertando de una colisión entre un coche y una moto en la citada vía, en Córdoba capital. El conductor del turismo se dio a la fuga tras el siniestro.
Hasta el lugar se trasladaron efectivos policiales y sanitarios, que trasladon a los heridos de urgencia hasta el complejo sanitario, al presentar lesiones graves.
Según confirman fuentes de la Policía Local, se ha abierto la preceptiva investigación para localizar al conductor huido.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete