Grave accidente en Córdoba: dos menores heridos tras colisión entre coche y moto en la A-431; el conductor se dio a la fuga

Dos menores (un joven de 17 años y una chica de 15) fueron anoche trasladados en estado grave al Hospital Reina Sofía de Córdoba tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera de Palma del Río (la A-431), a la altura de la rotonda del Leroy Merlin.

Según informan desde Servicio de Emergencias 112 Andalucía, sobre las 23.00 horas se recibió una llamada alertando de una colisión entre un coche y una moto en la citada vía, en Córdoba capital. El conductor del turismo se dio a la fuga tras el siniestro.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos policiales y sanitarios, que trasladon a los heridos de urgencia hasta el complejo sanitario, al presentar lesiones graves.

Según confirman fuentes de la Policía Local, se ha abierto la preceptiva investigación para localizar al conductor huido.