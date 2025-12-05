Suscríbete a
Detenido un hombre en Córdoba por tráfico de drogas con 2,8 kilos de cocaína en su trastero

La Guardia Civil requisó tres básculas de precisión, una máquina envasadora al vacío y 4.000 euros

Criminalidad en los pueblos de Córdoba: estas son las localidades donde más crece

Operación antidroga en Córdoba
La Guardia Civil de Córdoba ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, tras la intervención de 2,8 kilogramos de cocaína envasada al vacío y preparada para su distribución.

La investigación se inició el pasado mes de ... septiembre, cuando los agentes detectaron movimientos del ahora detenido compatibles con la venta de droga. Durante el dispositivo establecido, los agentes especialistas observaron que el investigado realizaba accesos frecuentes y de corta duración a un trastero, lo que, unido al resto de indicios, permitió considerarlo como posible punto de ocultación y manipulación de sustancias estupefacientes.

