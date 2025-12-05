Detenido un hombre en Córdoba por tráfico de drogas con 2,8 kilos de cocaína en su trastero

La Guardia Civil de Córdoba ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, tras la intervención de 2,8 kilogramos de cocaína envasada al vacío y preparada para su distribución.

La investigación se inició el pasado mes de ... septiembre, cuando los agentes detectaron movimientos del ahora detenido compatibles con la venta de droga. Durante el dispositivo establecido, los agentes especialistas observaron que el investigado realizaba accesos frecuentes y de corta duración a un trastero, lo que, unido al resto de indicios, permitió considerarlo como posible punto de ocultación y manipulación de sustancias estupefacientes.

En una de estas visitas 'express' al trastero, los agentes actuantes intervinieron al investigado en diferentes partes de su vestimenta cuatro paquetes: dos de ellos envasados «al vacío» y otros dos envueltos en plástico, conteniendo una sustancia de color blanco en formato roca, que, una vez realizada la prueba de narco test, dan resultado positivo en Cocaína. Estos paquetes arrojaron un peso total de 200 gramos aproximadamente. Tras dicha actuación, se procedió a al registro del citado trastero, donde los agentes localizaron 26 paquetes envasados al vacío y dos dos envoltorios de plástico con supuesta cocaína en formato roca, que arrojaron un peso aproximado de 2,8 kilogramos. Asimismo, se intervinieron tres básculas de precisión con restos positivos en cocaína, material de envasado, una máquina envasadora al vacío y 4.000 euros en efectivo. Noticia Relacionada Atracan al dueño de un bar en Priego cuando se preparaba para abrir M. Osuna El autor, que lo atacó por la espalda, se llevó la recaudación de la caja y de la tragaperras De forma complementaria, se practicaron registros en el domicilio del detenido, en un segundo trastero y en una vivienda donde reside temporalmente. El conjunto de actuaciones permitió confirmar que el trastero era utilizado como lugar de almacenamiento, manipulación y preparación de la sustancia estupefaciente, constituyendo el núcleo de la actividad ilícita. Detenidos y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial, acordando la Autoridad Judicial el ingreso en prisión de uno de los detenidos.

