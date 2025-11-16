La Guardia Civil detiene a un hombre en Puente Genil después de disparar con un arma de madrugada

La Guardia Civl de Córdoba ha informado, en un comunicado, de que ha desplegado un operativo en el barrio de Santo Domingo de Puente Genil después de que en la madrugada de este domingo se produjeran una serie de disparos, sin que conste que haya ... habido ninguna persona herida por estos hechos.

Tras conocerse los hechos, de inmediato los agentes de la Benemérita han procedido a intensificar el dispositivo de seguridad que mantiene en la localidad, que sufre un alarmente problema de presencia del narcotráfico en algunos de los barrios.

La Guardia Civil ha abierto de inmediato una investigación y con autorización judicial ha efectuado varios registros en dicha barriada. Fruto del dispositivo y de la investigación abierta se ha procedido a la detención del presunto autor de los disparos. No obstante, desde la Benemérita se ha puntualizado que la investigación continúa abierta.

Puente Genil vive en los últimos meses una situación tensa, por la presencia creciente de potentes clanes del narcotráfico en algunos barrios. La situación ha llevado incluso a que el Ayuntamiento pidiera al Gobierno la intervención de la UCO de la Guardia Civil para investigar a dichos clanes.