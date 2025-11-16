Suscríbete a
La Guardia Civil detiene a un hombre en Puente Genil después de disparar con un arma de madrugada

La Benemérita ha desplegado un operativo de inmediativo reforzando el dispositivo existente en el municipio, que sufre el auge del narcotráfico

Un guardia civil patrullando en la entrada de Puente Genil abc

La Guardia Civl de Córdoba ha informado, en un comunicado, de que ha desplegado un operativo en el barrio de Santo Domingo de Puente Genil después de que en la madrugada de este domingo se produjeran una serie de disparos, sin que conste que haya ... habido ninguna persona herida por estos hechos.

