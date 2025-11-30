Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Derbi Sevilla - Betis: sigue aquí la última hora del encuentro

Sucesos

Roban a una mujer haciéndose con su cuenta bancaria y blanquean en empresas falsas: la Guardia Civil desarticula una red en Córdoba

Detienen a tres personas que estafaban dinero y dificultaban su rastreo

Tres detenidos en Córdoba en una macrooperación contra el narcotráfico de la Audiencia Nacional con 3.000 kilos de hachís

Las agresiones a guardias civiles en Córdoba aumentan un 58% en el último año 

Un agente del equipo @ de la Guardia Civil de Córdoba
Un agente del equipo @ de la Guardia Civil de Córdoba ABC

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guardia Civil de Córdoba investiga a tres personas para el esclarecimiento de cinco delitos, entre los que se encuentran estafa tecnológica por importe de 30.000 euros, usurpación de identidad, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Agentes del Equipo @ de la Guardia ... Civil de Córdoba han culminado una compleja investigación en el ámbito de la delincuencia tecnológica, logrando desarticular una estructura criminal dedicada al fraude bancario y blanqueo de capitales mediante el uso de sociedades mercantiles sin actividad real.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app