La Fundación Arruzafa reúne en Córdoba a 600 expertos en oftalmología pediátrica y estrabismo

La Fundación Arruzafa y el Hospital Arruzafa (HA) congregan a casi seiscientos (572 inscritos) profesionales del ámbito sanitario oftalmológico en el vigésimo sexto congreso Forum Arruzafa 2025, titulado 'Lo último en oftalmología pediátrica y estrabismo', coordinado por la Unidad de Oftalmología Pediátrica del HA, ... y dirigido por el oftalmólogo Diego José Torres García.

El Palacio de Congresos y Exposicionesde Córdoba es el escenario elegido para una cita de cariz científica que se ha consolidado como un encuentro referente de esta especialidad médica en un foro promovido con el propósito de recaudar fondos para el cometido social de la propia fundación, que en la actualidad ha destinado más de 2,6 millones de euros para proyectos de ayuda a personas con necesidades visuales en España y África.

El congreso ha reunido a una treintena de especialistas procedentes de hospitales y centros de toda España para analizar los últimos avances en diagnóstico, tratamiento y cirugía de las principales patologías oculares en la infancia y la edad adulta. La dirección y coordinación científica, a cargo del ya citado doctor Torres García, también ha contado con la colaboración de las oftalmólogas Beatriz Pérez Morenilla, Ana Morales Becerra y Ana Álvarez Gómez, pertenecientes a la misma unidad.

A lo largo de dos jornadas, el programa aborda los desafíos actuales en oftalmología pediátrica, con un enfoque multidisciplinar que incluye ponencias, mesas redondas y sesiones prácticas dedicadas a la catarata congénita, la retinopatía del prematuro, el manejo refractivo y la ambliopía, los protocolos de adaptación prismática y las nuevas técnicas quirúrgicas aplicadas al estrabismo.

Noticia Relacionada El Hospital de Montilla concluye sus obras de ampliación tras una inversión de 5,6 millones Juan Carlos Jiménez El centro cuenta ahora con un nuevo edificio de más de 2.400 metros cuadrados, destinado a Consultas Externas, Laboratorio y dormitorios médicos

El desarrollo del foro también prevé debatir sobre cuestiones de actualidad vinculadas a la cirugía integral de la catarata congénita, los tratamientos de la retinopatía de la prematuridad, las innovaciones en protocolos de exploración refractiva, o el papel de las nuevas tecnologías y los dispositivos digitales en el seguimiento pediátrico.

Además, el encuentro incluye sesiones dedicadas a la actualización en uveítis infantil y patologías del segmento posterior, así como una completa revisión de casos clínicos complejos que fomentarán el intercambio de experiencias entre especialistas.

El Forum Arruzafa Córdoba 2025 cuenta con el reconocimiento de interés científico-sanitario y la acreditación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, que revalida su propósito divulgativo sobre la formación médica continuada y su compromiso con la excelencia científica y profesional.