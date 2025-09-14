Suscríbete a
Un torpedo al lanzacohetes

El contrato de Escribano que desarrolla en Córdoba y ha suspendido Sánchez obliga a partir de cero en el proyecto de proa para la palanca de la defensa en la ciudad

Francisco Poyato

Francisco Poyato

El veto de Sánchez a la tecnología e industria defensiva israelí -en su escalada permanente con el gobierno Netanyahu- ha tenido uno de sus primeros impactos en Córdoba. Todo un torpedo en la línea de flotación del lanzacohetes Silam, que tiene ... su centro neurálgico en las instalaciones de Escribano en Rabanales 21. Este programa militar es todo un avance para la artillería después de que en 2011 España perdiera los que tenía. Iba a permitir recuperarlos y con un alcance más preciso de hasta 300 kilómetros -el máximo que hemos llegado a tener es de 40 kilómetros-.

0
