El futuro del lanzacohetes de Escribano en Córdoba: Robles desvela que «la tecnología israelí será sustituida por la española»

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este viernes la Base Militar de Cerro Muriano para presidir el acto de condecoración a los militares que han participado tanto en la misión internacional en el Líbano como en las labores de rescate durante la DANA que arrasó Valencia en octubre de 2024.

Sin embargo, la visita ha llegado marcada por otro asunto de máxima actualidad: el futuro del Sistema de Lanzamiento de Alta Movilidad (Silam), el lanzacohetes de nueva generación que la empresa Escribano Mechanical & Engineering ha desarrollado en Córdoba junto a Expal.

El embargo de España a la compraventa de armas con Israel, decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha puesto en entredicho el contrato de 700 millones de euros adjudicado para este programa. El proyectil que se ha fabricado en Córdoba ha contado con un sistema de alta tecnología desarrollado por la compañía israelí Elbit Systems, lo que ha situado al proyecto en el centro de la polémica.

ABC intentó sin éxito obtener una respuesta de Defensa. En esa misma línea Robles ha evitado pronunciarse durante su visita a Córdoba. La ministra ha rehusado atender a la prensa en la base militar y no ha hecho referencia alguna al Silam, pese a la incertidumbre que rodea al proyecto y a su repercusión en la industria local.

La única valoración de la titular de Defensa ha llegado a través de una entrevista en el programa Espejo Público, en la que ha admitido que el veto a Israel no tendrá consecuencias para la industria española de Defensa. Entre las compañías afectadas se encuentra la cordobesa Escribano, instalada en el parque tecnológico Rabanales 21, preparada para acometer el proyecto del lanzacohetes.

Niega una dependencia

La ministra de Defensa ha reafirmado que «este material tecnológico que se usaba en España por parte de empresas de Israel se va a sustituir por la industria española», a la que ha definido como «potente, fuerte y comprometida». Por tanto, ha asegurado que «no va a haber ningún retraso, estamos firmemente comprometidas con esas Fuerzas Armadas modernas, eficaces, comprometidas que tienen un plan de seguridad y tecnológico».

A su juicio, «se ha querido generalizar y decir que había una gran dependencia de España con respecto a Israel, pero eso no es cierto. Seguimos apostando firmemente por la inversión en tecnología, (en industria, en seguridad y en Defensa».