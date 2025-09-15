La Fiscalía pide 15 años de cárcel a un hombre en Córdoba por abusos sexuales a una menor en un garaje a cambio de 10 euros

La Fiscalía de Córdoba ha solicitado una pena de 15 años de prisión para un hombre acusado de un delito continuado de abuso sexual contra una menor de 16 años a la que citaba en una cochera para cometer la agresión a cambio de diez euros.

Los hechos comenzaron cuando el acusado se ofreció a acompañar a la menor a la cochera de su domicilio. Allí, con el pretexto de darle dinero, presuntamente la agredió sexualmente. Desde ese momento, según la acusación, el procesado habría mantenido de manera continuada estos abusos, valiéndose de amenazas y de la exigencia de favores sexuales a cambio de una cantidad de dinero que rondaba los diez euros cada vez que acudía a esta cochera, según recoge el escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso ABC .

La Fiscalía considera que la conducta del acusado constituye un delito previsto en los artículos 183 y 74 del Código Penal y solicita, además de la pena de 15 años de prisión, solicita la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros o comunicarse con ella por un plazo superior a 12 años tras cumplir la pena.

Del mimo modo, el Ministerio Público reclama al tratarse la víctima de una niña menor de 16 años, la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio relacionado con menores durante 16 años.

