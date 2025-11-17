La exposición de la Córdoba romana traerá piezas del Louvre, el British Museum y el Museo Arqueológico Nacional

La próxima gran exposición, de la infancia y adolescencia en el antiguo Egipto, ya se está preparando para inaugurarse en los primeros días de diciembre, pero la siguiente ha empezado a gestarse. Es 'Córdoba Romana. La ciudad oculta', de la que ya empiezan ... a conocerse detalles.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha aprobado este lunes el expediente de contratación relativo a la prestación de servicios de comisariado para esta muestra, que dirigirá el profesor de arqueología de la Universidad de Córdoba Desiderio Vaquerizo, y de la que ya se conocen las fechas y muchos datos.

Será entre el 5 de noviembre de 2026 y el 7 de febrero de 2027, es decir, en fechas muy parecidas a las de la próxima cita. El espacio será la sala Vimcorsa y se habla de la Diputación Provincial de Córdoba y de la Junta de Andalucía como posibles patrocinadores.

Noticia Relacionada La gran exposición sobre la Córdoba romana ya tiene comisario, nombre oficial y fecha Baltasar López Su responsable será Desiderio Vaquerizo, catedrático de Arqueología de la UCO, y comenzará en noviembre de 2026

La memoria realiza una propuesta de distribución del contenido mediante diez salas, cada una con un tema y con obras que en muchas ocasiones llegarán desde fuera de la ciudad. Así, en la sala 1 se hablará sobre las razones que tuvieron los romanos para elegir a Córdoba, desde las comunicaciones hasta los vados del Guadalquivir.

Allí habría piezas del Museo Arqueológico Nacional, como en el resto de la muestra, pero también el tesoro del Marrubial, una colección de joyas de plata que aparecieron en la zona de Córdoba del mismo nombre y que tras pasar por las manos de un propietario norteamericano fueron adquiridas por el British Museum en 1932. De allí tiene que llegar el año que viene este tesoro para verse en la ciudad de la que procede.

El segundo espacio tiene que que dedicarse a relatar la evolución entre la Corduba prerromana y la fundación republicana, pero también al protagonismo de la ciudad en las guerras civiles del siglo I antes de Cristo. En esa época se configuró la fachada al Guadalquivir que todavía permanece.

Como en toda la exposición abundarán los vídeos y contenidos que propondrán inmersiones virtuales, y por eso la sala 3 se dedicará a la Colonia Patricia de la época imperial, según se detalla en el documento elevado por Desiderio Vaquerizo.

El cuarto espacio se dedicará a la consolidación de la ciudad clásica, con el trazado del urbanismo histórico y el foro de la ciudad. Propone grandes infografías retroiluminadas con imágenes del mercado central de Córdoba en aquella época.

Aquí tienen que llegas piezas del Museo Arqueológico Nacional como el grupo en terracota de Eneas y Ascanio que se encontró en Cerro Muriano o el retrato femenino de mármol que procede de Baena, además de obras que ahora están en Málaga.

Espectáculos

En la sala número 5 se hablará de los edificios de espectáculos y del culto al emperador, en que se recreará el complejo en en que estaban el templo, recién abierto al público, la Vía Augusta y el circo, pero también estarán presentes el teatro y el anfiteatro. Habrá paneles retroiluminados con lucernas que incluyen representaciones de gladiadores y hablan sobre esta cita recreativa. Del Museo Arqueológico Nacional llegará la estatuilla del gladiador que se encontró en el Colodro.

En el espacio número 6 se representará a los miembros dela dinastía julioclaudia que se han representado en Córdoba y sus cercanías, además de las piezas que se encontraron en los altos de Santa Ana. Aquí se pedirá una pieza del Louvre.

Habrá una sala, la 7, dedicada al ámbito doméstico, a las casas de las familias más ricas. De nuevo se recrearán casas como la del Bailío, con el mosaico que ahora se puede ver en el hotel, y el complejo documentado en la calle Tejón y Marín. El proyecto propone un emblema del mosaico báquico con la representación de Baco que está en el palacio de la Cruz Conde.

Recorrerá la historia de Córdoba desde la fundación de la colonia y abarcará aspectos de la vida diaria y de la muerte

En la sala 8 se hablará del abastecimiento de agua a través de los acueductos (de los que se ofrecerá un plano con la distribución en el trazado de los tres que se han podido documentar), las fuentes públicas, el riego y la evacuación de la suciedad. Se hablará aquí de un terremoto en el siglo III después de Cristo.

Relacionado con ello estarán las termas, que tendrán un apartado específico en la sala 9. Culminará la exposición en un espacio dedicado a las necrópolis, los ritos funerarios y hasta las brujas y hechiceros, siempre con la combinación de objetos y elementos audiovisuales. El comisario propone que después pase la exposición por otros lugares.