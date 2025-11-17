Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La Cartuja será sede de las tres próximas ediciones de la final de la Copa del Rey

Cultura

La exposición de la Córdoba romana traerá piezas del Louvre, el British Museum y el Museo Arqueológico Nacional

La muestra se dividirá en diez salas y se iniciará en noviembre de 2026

Las grandes exposiciones del futuro de Córdoba: Góngora, judíos y musulmanes 

Collares, túnicas, amuletos, relieves: así son los contenidos de la exposición en Córdoba del antiguo Egipto

Tesoro del Marrubial, que apareció en 1915 y pertenece al British Museum
Tesoro del Marrubial, que apareció en 1915 y pertenece al British Museum ABC
Luis Miranda

Luis Miranda

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La próxima gran exposición, de la infancia y adolescencia en el antiguo Egipto, ya se está preparando para inaugurarse en los primeros días de diciembre, pero la siguiente ha empezado a gestarse. Es 'Córdoba Romana. La ciudad oculta', de la que ya empiezan ... a conocerse detalles.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app