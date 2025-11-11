Las grandes exposiciones del futuro de Córdoba: Góngora, judíos y musulmanes

La época de las grandes exposiciones en Córdoba continúa con la que se dedica al antiguo Egipto y ya avanza nuevas citas en el horizonte. Lo ha dicho este lunes el alcalde, José María Bellido, al hablar de las muestras que habrá ... en el futuro, y que bucearán en la propia historia de la ciudad.

Bellido ya lo había dicho en el otoño de 2024, cuando ya se trabaja en esta exposición: la idea inicial era dedicar muestras a las grandes culturas que habían marcado la historia y la forma de ser de Córdoba. Así sucedió con 'Cambio de era. Córdoba y el Mediterráneo cristiano'.

La idea era continuar con la cultura judía y la musulmana, pero en 2024 el contexto internacional, marcado por la guerra de Gaza y la inestabilidad en Oriente Medio, no era el más apropiado. «Ahora la situación es mejor», ha confirmado este lunes el alcalde. Por eso se optó por la cultura egipcia, atractiva aunque sin relación directa con la historia de Córdoba.

Es, por lo tanto, el momento para retomar esta idea original con exposiciones dedicadas a las otras dos grandes religiones monoteístas y a la forma en que quienes las practicaron y formaron parte de sus culturas pasaron por la ciudad.

Programación

Para Bellido se trata de algo fundamental, ya que refuerza la programación cultural de una ciudad «con cuatro Patrimonios de la Humanidad« y muy pendiente siempre de la historia y de la creatividad.

En el horizonte, ésta vez con fecha, este el año 2027, en que se cumplen cuatro siglos de la muerte de Luis de Góngora, poeta fundamental en la historia de la literatura española y gran renovador de la lírica y del lenguaje en el siglo XVII.

José María Bellido ha asegurado que una gran exposición servirá para recordar el autor. Todas estas muestras necesitan un largo trabajo de preparación a la hora de nombrar responsables, seleccionar piezas y elaborar el discurso, pero la labor ya ha comenzado.