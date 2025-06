Dos de cada diez estudiantes de la UCO justifican las agresiones sexuales en determinadas circunstancias

Un estudio de la Universidad de Córdoba (UCO) revela que algo más de dos de cada diez jóvenes varones estudiantes de la misma justifican o relativizan las agresiones sexuales en determinadas circunstancias, entre las que se encuentran el consumo de alcohol o drogas y también por la utilización de algún tipo de ropa, la indumentaria y hasta la música. Una justificación que choca frontalmente con que la mayoría de los alumnos y alumnas (casi el 81 por ciento) opina que la violencia sexual es muy grave.

Noticia Relacionada La urbanización de Rabanales sigue: la UCO licita otra fase por 2,2 millones Davinia Delgado Esta actuación incluye la ejecucion de las bolsas de aparcamiento ubicadas al suroeste del campus y su conexion con los viales que ya se han realizado

Las profesoras titulares de la UCO María Isabel Amor-Almeida (Didáctica y Organización Escolar) y Mercedes Osuna Rodríguez (Filología Inglesa) llegan a esta conclusión principal, y otras 15 más, después de una investigación que han realizado con un cuestionario de 64 ítems a más mil estudiantes de todas las titulaciones de la instutición educativa universitaria pública de la provincia Córdoba.

Los resultados de este estudio de percepción del alumnado universitario sobre agresiones sexuales en contextos de ocio, al que ha tenido acceso ABC Córdoba, son preocupantes en algunas de sus conclusiones. Entre ellas, la citada de que el 22,9% de los estudiantes hombres justifican o relativizan las agresiones sexuales bajo algunas circunstancias como puede ser el consumo de sustancias alcohólicas o drogas. Esta cifra se reduce al 13,1 por ciento en el caso de las mujeres universitarias, mientras que el total se sitúa en el 15,2%, según el informe.

Tanto es así que el 6,5% cree que está justificada una relación sexual forzada si la mujer está bebida o drogada. Aunque es una minoría, destaca que esta creencia es más común en hombres (9%) que en mujeres (5,7%).

Las mujeres tienen más preocupación por las agresiones, sienten más inseguridad y ven más desigualdad en el ocio nocturno

En cuanto al consumo de alcohol y drogas, solo el 32,3% de los universitarios cordobeses considera que la opinión social sobre el consumo de alcohol y/o drogas es igual para hombres y mujeres. De hecho, el 82,2% opina que la imagen de un hombre borracho está más normalizada que la de una mujer.

El informe de los resultados de las encuestas entre los estudiantes de la Universidad de Córdoba también llama poderosamente la atención porque tanto alumnos como alumnas de los distintos grados de la universidad pública cordobesa creen que un determinado tipo ropa justificaría una agresión sexual. En este caso, opinnan así un uno por ciento de los encuestados y, «aunque el porcentaje es bajo, su sola existencia es preocupante», advierten las autoras de la investigación. Tanto mujeres (0,8%) como hombres (1%) comparten este punto de vista que relativiza la violencia sexual por la indumentaria, la ropa o la música.

El 83% de los universitarios ve insegura la noche

Otra conclusión general del informe es que las mujeres universitarias de la UCO muestran mayor percepción de inseguridad, preocupación por la violencia sexual y conciencia sobre las desigualdades en el ocio nocturno. Sobre la inseguridad, la gran mayoría de los participantes, hasta un total de más de ocho de cada diez alumnos (83,6%) considera que el ocio nocturno conlleva un mayor nivel de inseguridad ante la lacra de las agresiones sexuales. Al analizar por sexos, esta percepción es más acentuada en las mujeres (86,7%) que en los hombres (72,6%), evidenciando una mayor sensación de vulnerabilidad entre las mujeres en estos contextos de salir a divertirse por la noche.

La preocupación por sufrir una agresión sexual es notable durante las salidas nocturnas de los universitarios cordobeses. Este temor es significativamente mayor en las mujeres frente a los hombres, lo que refleja la desigual distribución del miedo y la amenaza percibida ante la lacra de la violencia en relación con el sexo. Es decir, nueve de cada diez universitarias están preocupadas por ser agredidas sexualmente, mientras que en los universitarios esa sensación de miedo se reduce a sólo tres de cada diez.

Lamentablemente, apenas 20 de cada cien universitarios de la UCO consideran que el ocio nocturno no es un espacio de igualdad entre hombres y mujeres, según el resumen de resultados de este informe de las profesoras Amor-Almeida y Osuna. De hecho, sólo el 18,8% cree que los espacios de ocio son igualitarios. Nuevamente, la percepción de igualdad es mayor entre hombres (21,9%) que entre mujeres (17,7%), lo cual refuerza la visión de las mujeres sobre la desigualdad en estos entornos.

En este punto, es prácticamente unánime la percepción entre los alumnos de la UCO que han presenciado comentarios sexuales incómodos de hombres hacia mujeres durante fiestas. El total es del 94,2% y es el más alto de la encuesta. La mayoría de mujeres (96,6%) lo ha observado, frente a un 86,1% de hombres.

Consentimiento y sumisión química

El estudio también analiza el rol de hombres y mujeres universitarias en cuanto al consentimiento de la relación sexual. El pequeño avance del estudio que realizó la UCO el pasado martes se centró precisamente en explicar que ocho de cada diez alumnos ha oído (no significa siquiera que la comparta) la frase de que 'cuando una mujer dice no, en el fondo quiere decir que sí'. Sorprende, quizás que este porcentaje de haber escuchado esta frase es más alto aún entre mujeres (84,7%) que entre hombres (67,4%).

El 2,1% admite estar dispuesto a mantener relaciones sexuales con una persona incapacitada por sustancias, con mayor prevalencia en hombres (4,5%) que en mujeres (1,4%). Es decir, no se plantean ya siquiera la duda sobre el consentimiento, sino que directamente no les importaría que la otra persona no tuviera capacidad para decidir si consentir o no hacerlo. «Aunque es un porcentaje bajo, resulta alarmante por su gravedad», aseguran las autoras de la investigación.

Noticia Relacionada La UCO abre un nuevo centro en Priego para el desarrollo del aceite de oliva ABC Córdoba El acuerdo agrupa a cuatro consejos reguladores y cuatro asociaciones para el desarrollo rural, y cuenta con una financiación de 175.000 euros

En este ámbito entra en cuestión la sumisión química de las víctimas de agresiones sexuales. El 75,5% de los universitarios de la UCO cree que la mayoría de los casos de sumisión química se dan por administración encubierta de sustancias.

Los últimos resultados del estudio de Amor-Almeida y Osuna desvelan también que, entre los más de mil encuestados, el 12,6% cree que las mujeres deben asumir los riesgos de ser agredidas sexualmente si salen de fiesta. Esta creencia también es más común en hombres (16,9%) que en mujeres (11,2%).

El 6,5% de los estudiantes de la UCO cree que una relación sexual forzada está justificada si la mujer está bebida o drogada

Sobre la responsabilidad atribuida a la víctima, dos de cada diez universitarios consideran que, si una mujer ha ingerido sustancias voluntariamente, también es responsable de un posible abuso sexual. Esta idea es significativamente más compartida por hombres (30,9%) que por mujeres (15,3%), lo cual refleja «una visión revictimizante más extendida entre los varones», según las investigadoras.

Por último, el estudio concluye que el 62,3% cree que más del 70% de las violaciones denunciadas ocurren en contextos de ocio y consumo de sustancias, lo cual refleja también una conciencia extendida sobre la gravedad del problema de las agresiones sexuales en las salidas nocturnas, bebidas y drogas. Igualmente, el 62,9% considera que el agresor en estos casos suele ser un desconocido.