La Diputación invierte 1,5 millones para digitalizar 70 municipios en Córdoba

La Diputación de Córdoba iniciará en septiembre la ejecución de los proyectos 'Córdoba Distrito Smart' para el Norte y el Sur de la provincia. Supondrán, según indicó la institución provincial en un comunicado, «un impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes».

La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud, Sara Alguacil, en una comparecencia, dio a conocer ayer las distintas medidas que se van a ejecutar en 70 municipios y cuatro entidades locales de la provincia y que beneficiarán a 300.000 ciudadanos, que residen en localidades de menos de 20.000 habitantes. El presupuesto es de 1,49 millones.

Alguacil indicó que «ya se han licitado los proyectos, si bien vamos a contar con los municipios beneficiarios para hacer los replanteos que sean necesarios, ya que las actuaciones se diseñaron hace tiempo y en el ámbito de la innovación y las nuevas tecnologías se han producido cambios». «Por ello, es probable que haya que hacer ajustes para adecuarse a las necesidades actuales».

El plan, siguió, se elaboró conforme a la Estrategia Provincial Digital para que diera cobertura al cien por cien de las entidades locales menores de 20.000 habitantes de la provincia.

Siete campos de actuación

Para ello, se establecieron dos zonas de trabajo: la Norte, que incluye a 38 municipios y dos ELAs (entidades locales autónomas) y que contará con un presupuesto de 789.330 euros, y la Sur, con 32 localidades y dos ELAs y una inversión de 700.422 euros», señaló.

En lo que respecta a las actuaciones previstas, Alguacil expuso que «estamos ante un plan de actuaciones muy ambicioso que cuenta con siete áreas de intervención que supondrán una mejora en la digitalización de los municipios». Para ejecutarlo, esta integrante del gobierno de la Diputación, apuntó que cuentan con una subvención de la Junta. Y la institución provincial y los municipios harán una aportación económica complementaria.

Los siete ámbitos de actuación previstos abarcan un amplio espectro de posibilidades con intervenciones en diferentes campos como la salud; la sensorización de edificios; el riego inteligente para jardines (se intervendrá en uno de cada una de las 74 localidades beneficiarias); o la dotación de estaciones medioambientales en municipios. Con estas últimas, se monitorizará «la calidad del aire, ruido, temperatura, humedad u otros factores externos».