La Diputación de Córdoba rechaza la decisión del Ministerio y defenderá la pureza del cerdo ibérico de Los Pedroches

Fuentes anuncia su apoyo al recurso contencioso-administrativo de la DOP Los Pedroches tras la modificación del pliego de Guijuelo que permite animales cruzados con solo un 50% de raza ibérica

'Guerra del jamón': la Denominación de Origen de Los Pedroches irá a los tribunales para frenar el cambio promovido en Guijuelo

Un cortador de jamón con una pieza de Los Pedroches
Un cortador de jamón con una pieza de Los Pedroches

ABC Córdoba

Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha lamentado la decisión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España de desestimar en su totalidad el recurso de alzada presentado por la Denominación de Origen Protegida (DOP) Los Pedroches contra ... la modificación del pliego de la DOP Guijuelo, que permitirá amparar a animales cruzados con solo un 50% de raza ibérica.

