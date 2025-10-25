La Diputación de Córdoba rechaza la decisión del Ministerio y defenderá la pureza del cerdo ibérico de Los Pedroches

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha lamentado la decisión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España de desestimar en su totalidad el recurso de alzada presentado por la Denominación de Origen Protegida (DOP) Los Pedroches contra ... la modificación del pliego de la DOP Guijuelo, que permitirá amparar a animales cruzados con solo un 50% de raza ibérica.

El máximo representante de la institución provincial ha mostrado su «total desacuerdo» con esta resolución y ha insistido en que «supone un perjuicio directo para la defensa de la pureza racial del cerdo ibérico y para el trabajo que durante décadas ha realizado el sector en Los Pedroches, donde la calidad del producto ha sido siempre seña de identidad».

«El Ministerio, que además está dirigido por un cordobés, Luis Planas, tenía la oportunidad de apostar por la protección del modelo que simboliza el ibérico puro y, sin embargo, ha decidido ignorar las legítimas preocupaciones de un territorio que se desarrolla en torno a la dehesa y a una economía ligada al sector ganadero», ha señalado.

Asimismo, el presidente ha reafirmado el respaldo firme de la Diputación a la DOP Los Pedroches y a los productores afectados. En este sentido, ha anunciado que la institución acompañará a la DOP en el nuevo camino que se abre ahora: la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales Para ello, mantendrá una reunión la próxima semana con el sector para abordar la estrategia a seguir.

Por último, el máximo representante de la institución provincial ha retirado su compromiso «con la preservación de la calidad del cerdo ibérico y con la protección de un ecosistema único como es la dehesa, cuyo futuro depende en gran medida del apoyo institucional y de decisiones que pongan en valor su autenticidad».