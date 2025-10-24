'Guerra del jamón': la Denominación de Origen de Los Pedroches irá a los tribunales para frenar el cambio promovido en Guijuelo

La 'guerra del jamón', que afecta de lleno a Córdoba, va camino de los tribunales. El Ministerio de Agricultura ha desestimado el recurso de alzada que presentó la Denominación de Origen Protegida (DOP) Los Pedroches contra la modificación del pliego de condiciones relativo ... a la DOP Guijuelo, aprobado en mayo por la propia DOP castellano-leonesa y validado en agosto por el Gobierno central. Los productores del Norte de la provincia consideran que esta modificación les perjudica, al crear «una situación desigual» en beneficio de los productos elaborados en Gijuelo y su entorno.

El presidente de la DOP Los Pedroches, Antonio Jesús Torralbo, ha señalado este viernes a ABC que su reclamación en vía administrativa ha sido rechazada por el Departamento que dirige Luis Planas. Ha indicado que el gabinete jurídico de la Denominación está ahora mismo estudiando la respuesta dada por el Ministerio, desestimando el recurso de alzada.

Ese estudio, ha continuado, se realiza para «preparar el contencioso» en los tribunales. «He dado la orden para que se haga dicha preparación», ha asegurado Torralbo, quien ha añadido que atisban una batalla judicial que temen que sea «larga».

«Era más que previsible» que el Ministerio no atendiera esta reclamación, ha indicado el presidente de la DOP Los Pedroches. «El recurso de alzada no dejaba de ser algo que había que hacer para interponer el contencioso. Esperanza siempre tienes alguna de que llegue la cordura y de que no se agotara la vía administrativa. Pero no ha sido así», ha finalizado.

Los productores de esta zona de Córdoba se oponen a que, con la controvertida modificación, se autorice amparar bajo la DOP Guijuelo a cerdos con un 50% de raza ibérica, mezclados con Duroc, en lugar del anterior 75% de mínimo, y también se permita intensificar la producción en la dehesa, elevando hasta 100 cerdos por hectárea, frente a los 12 que establece el modelo extensivo tradicional.