'Guerra del jamón': la Denominación de Origen de Los Pedroches irá a los tribunales para frenar el cambio promovido en Guijuelo

El Ministerio de Agricultura rechaza el recurso de alzada presentado y los productores del Norte preparan ya el contencioso en los juzgados

Antonio Jesús Torralbo, DOP Los Pedroches: «Barajamos todas las vías frente al nuevo reglamento de Guijuelo»

La Diputación de Córdoba cierra filas con la DOP de Los Pedroches en plena 'guerra del jamón' con Guijuelo

Imagen de una cata de jamón ibérico de Los Pedroches
Imagen de una cata de jamón ibérico de Los Pedroches
Baltasar López

Córdoba

La 'guerra del jamón', que afecta de lleno a Córdoba, va camino de los tribunales. El Ministerio de Agricultura ha desestimado el recurso de alzada que presentó la Denominación de Origen Protegida (DOP) Los Pedroches contra la modificación del pliego de condiciones relativo ... a la DOP Guijuelo, aprobado en mayo por la propia DOP castellano-leonesa y validado en agosto por el Gobierno central. Los productores del Norte de la provincia consideran que esta modificación les perjudica, al crear «una situación desigual» en beneficio de los productos elaborados en Gijuelo y su entorno.

