El Hospital Reina Sofía logra ralentizar el Alzhéimer: «Me diagnosticaron hace once años, pero llevo una vida normal»

El alzhéimer no tiene cura, esa es una realidad. Pero existen tratamientos que intentan ralentizar lo máximo posible una enfermedad degenerativa que cambia por completo a quién lo sufre. Con la coordinación del neurólogo Eduardo Agüera, el Imibic investiga con nuevas moléculas que pronto podrían ser comercializadas para ralentizar el alzhéimer lo máximo posible.

El granadino José Antonio García lleva desde 2021 dentro de un ensayo clínico del Hospital Reina Sofia con este nuevo tratamiento que está dando resultados más que positivos. Eso si, a día de hoy sirve para aquellos pacientes diagnosticados con la enfermedad en un entado incipiente. «A mí me diagnosticaron alzhéimer en 2014 y me dijeron que no había tratamiento, que era una enfermedad que iría a peor y ya está. Pero no me quise quedar ahí», explica el paciente.

«Estuve buscando ayuda en varias asociaciones para ser voluntario, pero no me llamaban cuando decía que me habían diagnosticado alzhéimer», detalla. Sin embargo, en una asociación de Granada en 20215 le hablaron de un ensayo clínico en el Reina Sofía con el doctor Agüera. «Me hicieron pruebas para ver si cumplía los requisitos y así fue, desde marzo de 2021 me someto al tratamiento», cuenta José Antonio.

Este nuevo tratamiento se basa en moléculas con las que trabaja el Imibic a día de hoy y que ya empiezan a comercializarse en Europa, a la espera de que se autorice su distribución en España para esa minoría que detecta el alzhéimer a tiempo y puede frenarlo.

Un ensayo que se compone de dos partes. En los primeros 18 meses no sabes si estás recibiendo el tratamiento o es un placebo. Pero si luego continuas en el proyecto, recibes realmente la medicación. «A mí me va bastante bien, sigo haciendo una vida normal, sigo conduciendo, cuidando mi finca, mi familia. Debes tener también una vida muy activa».

Los resultados se reflejan en los informes médicos pues José Antonio confiesa que «su placa amiloide está más baja que cuando empecé». Se trata de una acumulación de proteína en el cerebro que sirve de distintivo para enfermedades como el alzhéimer. «Conozco personas que son diagnosticadas y a los pocos años fallecen», comenta.

Para José Antonio, «hay cosas importantes dentro de la enfermedad, una de ellas es aceparla, porque si no lo haces, no buscas soluciones. Nadie quiere tenerla, entonces mucha gente no la reconoce, pero con alzhéimer se puede vivir y tener una gran calidad de vida si hay un diagnóstico temprano y certero».

José Antonio tenía 58 años cuando le diagnosticaron alzhéimer. Hoy tiene 69 y recorre todo el país dando voz a los enfermos. «Yo era inspector de seguros, cuando ya estuve 30 años noté que había cosas que se me olvidaban, empecé a despistes con lugares en los que ya había estado o con citas que tenía agendadas», narra.

En un primer lugar fue al médico, pero lo derivaron a Salud Mental por problemas de «ansiedad y depresión». Sin embargo, tuvo que llegar un ictus para finalmente pasar al neurólogo. José Antonio reclama que «esos tiempos se acorten» para tener un diagnóstico temprano porque hay gente para la que es «demasiado tarde».

El ensayo clínico sigue hacia adelante aunque ahora José Antonio no tiene que desplazarse cada dos semanas desde Motril a Córdoba pues recibe la medicación en casa. A su juicio, «hay muy poca información sobre los ensayos clínicos o cómo acceder a ellos. Siempre hace falta mucha gente, pero para eso están las asociaciones de alzhéimer».