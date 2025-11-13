Detenido un hombre por la muerte de otro tras un disparo en una finca de Adamuz

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 45 años por su presunta implicación en la muerte por arma de fuego de otro varón, de 40 años, ocurrida este miércoles en una finca del término municipal de Adamuz (Córdoba). Según ha podido saber ... este periódico, los agentes han localizado también el arma con la que presuntamente se habría cometido el crimen.

Tanto la víctima como el detenido son de origen marroquí y ambos iban a comenzar a trabajar en la campaña de la aceituna, que está a punto de iniciarse en la comarca.

Fuentes próximas a la investigación han señalado que la Benemérita continúa con las pesquisas para esclarecer las circunstancias exactas del suceso, aunque todo apunta a un disparo con un arma de pequeño calibre. El arrestado pasará a disponsición judicial a lo largo de este jueves.

La investigación se inició en la tarde del miércoles, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que en el centro de salud de Adamuz se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre, que presentaba una herida compatible con un disparo.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió una llamada sobre las 18.20 horas alertando de la situación y solicitando presencia policial para activar el protocolo judicial. De inmediato se movilizó a una patrulla de la Guardia Civil, que asumió las primeras diligencias.