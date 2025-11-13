Suscríbete a
ABC Premium

Sucesos

Detenido un hombre por la muerte de otro tras un disparo en una finca de Adamuz

La Guardia Civil arresta a un varón de 45 años y localiza el arma con la que presuntamente mató a otro de 40 años; ambos, de origen marroquí, iban a incorporarse a la campaña de la aceituna

Investigan la muerte por arma de fuego de un joven en una finca de Adamuz

Agresor y víctima y iban a trabajar en la campaña de la aceituna
Agresor y víctima y iban a trabajar en la campaña de la aceituna V.M.

J. Pino

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 45 años por su presunta implicación en la muerte por arma de fuego de otro varón, de 40 años, ocurrida este miércoles en una finca del término municipal de Adamuz (Córdoba). Según ha podido saber ... este periódico, los agentes han localizado también el arma con la que presuntamente se habría cometido el crimen.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app