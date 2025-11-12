Investigan la muerte por arma de fuego de un joven en una finca de Adamuz

La Guardia Civil de Córdoba está investigando la muerte de un joven en Adamuz que se ha producido en la tarde de este miércoles tras sufrir un disparo, según ha avanzado Cordópolis y ha podido confirmar ABC.

Fuentes próximas a la investigación han indicado que ... la Benemérita está realizando las pesquisas oportunas después de que tuviera conocimiento de que en el centro de salud de este municipio se hallaba el cuerpo sin vida de un varón, de 20 a 30 años, que al parecer presentaba una herida compatible con un arma de fuego de pequeño calibre.

No se ha producido aún ninguna detención por este trágico suceso. Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 ha informado de que recibió una llamada sobre las 18.20 horas comunicando que en el centro de salud de Adamuz era necesaria presencia policial, ya que se había registrado una muerte que requería activar el protocolo judicial. De inmedaito se ha movilizado a la Guardia Civil para que se hiciera cargo del caso. Otros interlocutores consultados por este medio, han indicado que el fallecido sería de origen peruano. Los hechos que desencandenaron su muerte se habían producido en una finca de cultivo de este municipio, que se encuentra inmerso en la recolección de la aceituna. Estas fuentes han asegurado que el joven que finalmente perdió la vida habría sido trasladado desde allí hasta un punto de acceso al pueblo, de donde fue llevado al centro de salud.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión