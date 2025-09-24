David de Miranda reemplaza a José María Manzanares en la Feria Taurina de Pozoblanco

La empresa Caído y Soledad, gestora de la plaza de toros de Los Llanos en Pozoblanco, ha confirmado que David de Miranda sustituirá a José María Manzanares en la corrida programada para este sábado 27 de septiembre. La decisión se produce después de que el torero alicantino no pudiera recuperarse a tiempo de la lesión sufrida hace unos días en Murcia, donde sufrió la fractura de la octava costilla izquierda.

El cartel de la corrida de la Feria Taurina de Pozoblanco contará con los toreros David de Miranda, Pablo Aguado y Marco Pérez, que lidiarán ejemplares de la ganadería Cayetano Muñoz a partir de las 18.00 horas.

Esta sustitución se suma a la ya realizada por la empresa Pagés en Sevilla, donde David de Miranda también ocupará el lugar de Manzanares en la primera corrida de la Feria de San Miguel.

El propio José María Manzanares anunció la cancelación de sus compromisos de septiembre a través de sus redes sociales, indicando que su tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la lesión, obligando a reestructurar los carteles de varias ferias.