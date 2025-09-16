Toros: el festejo para el Día de la Hispanidad en Córdoba 'pincha' y busca fecha en el calendario

Morante de la Puebla con el capote en su última comparecencia en Córdoba

No habrá festejo de la Hispanidad en Córdoba. La programación de conciertos del Califa Fest para las tres primeras semanas de octubre apenas dejan hueco para la organización de una corrida por parte de la empresa arrendataria del coso cordobés (Lances de Futuro) por lo que, de momento, queda en el aire su celebración.

Como ya informó ABC en su momento, la intención del empresario José María Garzón era celebrar el Día de la Hispanidad (12 de octubre) incluso algún día antes o después, una corrida de toros de máximas figuras entre las que se encontraban Morante de la Puebla, Juan Ortega e incluso Roca Rey, dado el apretado calendario de compromisos que estos toreros tiene ahora mismo.

En agosto pasado se produjeron las primeras conversaciones con la propiedad para ver la posibilidad de ajustar calendario y encajar la corrida. Recuérdese que en 2020 Córdoba fue la única plaza de primera en España que ofreció toros ese mismo día festivo en el país en plena pandemia de coronavirus. También con Morante de la Puebla como protagonista.

El presidente de la sociedad propietaria de Los Califas, Rafael Centeno, ha confirmado a ABC la imposibilidad de celebrar este festejo que, por otro lado, está comprometido en el contrato de arrendamiento que recoge tres festejos mayores y una novillada. En la Feria de Mayo se ofrecieron dos corridas y una novillada por lo que restaría una. Centeno ha explicado a ABC que han estado hablando desde la propiedad con las partes para ver si había opción de celebrar el festejo pero «hay que tener más antelación y tendremos que buscar otra fecha».

Rafael Centeno ha indicado que «entiendo que para el mundo de los toros es más complicado cerrar con tanta antelación los festejos, pero siempre se puede hacer una reserva previa de la plaza y trabajar sobre la misma». El presidente de la propiedad ha insistido en que «todos queremos que a todos les salgan bien las cosas».

Según ha podido saber este periódico, Garzón ha intentado que la corrida se celebrase el 11, 12 y 13 de octubre para aprovechar el puente. Incluso un fin de semana después, pero la programación cerrada del Califa Fest (y presentada hace meses) ocupa casi todos estos días con el consiguiente trabajo de montaje y desmontaje de cada una de las actuaciones.

El viernes 3 de octubre Los Califas acoge un concierto de El Kanka y Beret. El sábado 11 de octubre será el turno de Raule, mientras que el viernes 17 hay previsto un concierto de Los Caños y el propio sábado 18 el 'Cordobita Fest', un festival con grupos cordobeses.