Cuatros heridos en un accidente de tráfico en Villanueva del Duque
Tras la colisión, las víctimas fueron trasladadas al Hospital Reina Sofía en la capital
Cuatro personas han resultado heridas tras una colisión de un vehículo en el término municipal de Villanueva del Duque, en la carretera A-422. El suceso tuvo lugar sobre las 10.30 horas de este viernes según confirman fuentes del servicio de emergencias 112.
Tal y como ha podido saber ABC, han sido cuatro varones los heridos: tres de ellos con 22 años y uno de 29. Ha sido necesaria la intervención de un helicóptero que ha trasladado a una de las personas heridas hacia el Hospital Reina Sofía.
#Helco del #CES061 de @061Cordoba interviene, junto con #SUAP de la zona, en un #siniestrovial consistente en salida de vía. Tras estabilizar a la persona afectada se traslada a @HUReinaSofia en #helicóptero. pic.twitter.com/tCMmM3SwIH— 061Córdoba (@061Cordoba) August 15, 2025
