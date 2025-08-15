Suscríbete a
Cuatros heridos en un accidente de tráfico en Villanueva del Duque

Tras la colisión, las víctimas fueron trasladadas al Hospital Reina Sofía en la capital

La A-318 se convierte en la otra 'carretera negra' de Córdoba: 18 muertos desde 2020 y casi 110 accidentes

El coche siniestrado en plena vía de Villanueva del Duque
El coche siniestrado en plena vía de Villanueva del Duque ABC

Cuatro personas han resultado heridas tras una colisión de un vehículo en el término municipal de Villanueva del Duque, en la carretera A-422. El suceso tuvo lugar sobre las 10.30 horas de este viernes según confirman fuentes del servicio de emergencias 112.

Tal y como ha podido saber ABC, han sido cuatro varones los heridos: tres de ellos con 22 años y uno de 29. Ha sido necesaria la intervención de un helicóptero que ha trasladado a una de las personas heridas hacia el Hospital Reina Sofía.

