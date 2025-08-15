Cuatros heridos en un accidente de tráfico en Villanueva del Duque

El coche siniestrado en plena vía de Villanueva del Duque

Cuatro personas han resultado heridas tras una colisión de un vehículo en el término municipal de Villanueva del Duque, en la carretera A-422. El suceso tuvo lugar sobre las 10.30 horas de este viernes según confirman fuentes del servicio de emergencias 112.

Tal y como ha podido saber ABC, han sido cuatro varones los heridos: tres de ellos con 22 años y uno de 29. Ha sido necesaria la intervención de un helicóptero que ha trasladado a una de las personas heridas hacia el Hospital Reina Sofía.