La A-318 se convierte en la otra 'carretera negra' de Córdoba: 18 muertos desde 2020 y casi 110 accidentes

Dos accidentes al mes y 18 muertos en los últimos cinco años. La carretera A-318, una de las vías convencionales más concurridas de las que pasan por Córdoba, por comunicar las distintas localidades de una zona muy poblada y con mucha actividad ... económica, sigue como una de las más peligrosas del territorio con el horizonte de convertirse en la Autovía del Olivar.

La Junta de Andalucía sigue realizando trámites para construir los distintos tramos, pero todavía se prolongarán durante mucho tiempo y los accidentes no son nada extraños en los más de 64 kilómetros en los que el trazado discurre por la provincia de Córdoba.

Según el Informe de Siniestralidad realizado por la Jefatura Provincial de Tráfico de Córdoba, dependiente del Ministerio del Interior, entre 2020 y 2024 se han producido en esta vía, que en Córdoba va desde Luque, en el este, hasta Puente Genil, en el suroeste, pasando por Cabra y Lucena, un total de 106 accidentes con víctimas. Murieron 13 personas, aunque 144 de los heridos en la carretera no precisaron hospitalización.

En 2020, aunque fuera un año marcado por el confinamiento desde marzo y las sucesivas restricciones de la pandemia, hubo 20 accidentes. Perdió la vida una persona, otras dos tuvieron que trasladarse al hospital y a 27 les bastó con atención en el mismo lugar.

Hay que recordar que aunque el transporte privado estuviera restringido durante muchos meses, sí debía funcionar el de mercancías, muy frecuente en una carretera que transita por algunas de las localidades más pobladas de Córdoba.

El año 2021, también marcado por las restricciones en la primera mitad, fue el que menos siniestralidad tuvo en esta vía. Se registraron, según los datos de la Dirección General de Tráfico, 17 accidentes, con una víctima mortal, un hospitalizado y 23 que no necesitaron traslado. El año en que la carretera A-318 causó más dolor irreparable fue 2022. Fueron 20 accidentes con cinco muertos, la cifra más alta en los últimos tiempos. También hubo 31 heridos, de los que sólo dos tuvieron que trasladarse al hospital.

Las cifras muestran una constante sin apenas variaciones, lo que habla de que la siniestralidad de la carretera no es coyuntural, sino estructural, es decir, se va repitiendo año tras año. Sucede en 2023, cuando hay 20 accidentes, con tres fallecidos, cuatro heridos hospitalizados y 20 no hospitalizados.

Los últimos accidentes en este año han sido en los alrededores de Puente Genil y han dejado tres muertos y cuatro heridos

Los números subieron en 2024, aunque no así los muertos. De los últimos tiempos, ha sido el año en que más accidentes se dieron, porque llegaron a 29, si bien las víctimas mortales fueron 3 y estuvieron de acuerdo con la media del último lustro. Si subían los accidentes tenía que hacerlo también el número de heridos, que ascendieron a 51, aunque sólo 6 de ellos precisaron hospitalización.

Los datos que aporta la Dirección General de Tráfico terminan en 2024, pero en este 2025 ya se han registrado cinco accidentes con muertos. El último le costó la vida a un vecino de Puente Genil de 49 años el pasado 2 de julio, mientras que en abril hubo un choque frontal entre dos coches a la altura de Zuheros dejó un fallecido y tres heridos que tuvieron que trasladarse al hospital.

Poco antes, el 16 de marzo, hubo otro accidente con dos coches implicados, que no dejó muertos. Fue en el tramo que va desde Cabra hasta Doña Mencía y todos precisaron atención hospitalaria, entre ellos un menor. Puente Genil representa uno de los tramos más difíciles.

El informe también pormenoriza los accidentes según el sentido de la vía, que va desde este Estepa hasta Úbeda, En dirección Córdoba se registraron entre 2020 y 2024 37 accidentes con víctimas, de las que seis fueron mortales, otros tantos heridos graves y 52 leves.

Giros

Entre los iban en dirección Sevilla hubo 47 siniestros, con tres víctimas mortales, 4 heridos graves y 60 leves. Hubo también siniestros que afectaron a los dos sentidos, porque tuvieron cierta frecuencia los choques frontales. En total fueron 22, que costaron la vida a cinco personas, dejaron cinco heridos graves y 32 leves.

¿Por qué se produjeron los accidentes? La Dirección General de Tráfico habla de que no tiene que ver con las características de la carretera, que en su mayor parte tiene un solo carril para cada sentido, sino con errores de los propios conductores. La causa más frecuente, de hecho, fue el de infracción de una norma.

Según la investigación de la Guardia Civil, estos problemas estuvieron detrás del 48,1 por ciento de los siniestros. Así, se encontró que algunos conductores no respetaron la necesaria distancia de seguridad, otros giraron de forma incorrecta en lugares no habilitados para ello y algunos no respetaron la prioridad de paso.

Uno de los motivos, que aparece con cierta frecuencia en vías convencionales con un solo carril para cada sentido, es el adelantamiento en lugares no permitidos. Las indicaciones, mediante señales verticales y sobre todo marcas en la calzada, muestra con claridad dónde se puede adelantar y dónde no.

En la tipología de los accidentes con víctimas, el que tiene mayor presencia es la salida de vía, que supuso el 38,6 por ciento de los que se dieron entre 2020 y 2024. Eso sí, como apunta el informe, también hay muchas colisiones, normales en una carretera de dos sentidos.

Las laterales y frontolaterales se cobraron cinco vidas entre 2020 y 2024, y, según apunta la Dirección General de Tráfico, fueron como consecuencia del giro donde no se debía o de no respetar la prioridad de paso.

Así, hubo ocho choques frontales que dejaron dos fallecidos, 26 laterales o frontolaterales (de la parte delantera de un vehículo contra el lateral de otro) con cinco fallecidos y 28 colisiones traseras y múltiples, que no dejaron muertos.

Los accidentes más frecuentes fueron las salidas de vía, que ascendieron a 41 y dejaron cinco fallecidos, y el atropello a un peatón, que resultó muerto, y un vuelco, en el que el afectado no necesitó hospitalización. También abunda en los vehículos implicados, de los que la mayoría fueron turismos.

Fueron protagonistas de 79 siniestros, con ocho muertos, 12 hospitalizados y 109 heridos leves. Los vehículos de mercancías, también muy frecuentes en la zona, padecieron 18 accidentes con tres muertos y dos hospitalizados, mientras que las motos estuvieron presentes en siete, con un fallecido.

Construcción

Es lo que sucede mientras la Junta de Andalucía sigue actuando para conseguir que la carretera A-318 se transforme en Autovía del Olivar y una los municipios del suroeste al este de Córdoba con una carretera de dos carriles por cada sentido. Hasta ahora el único tramo que tiene estas características es el que va de Lucena a Cabra, con diez kilómetros. La mayoría de ellos tenían proyectos desde hace años, pero la falta de actuación obligará a redactar actualizaciones.

De todos ellos, el más avanzado es el que va desde Lucena hasta Navas del Selpillar, con 5,2 kilómetros, que tiene el proyecto actualizado a la espera de la licitación. El de Martos a Cabra, que conectará la provincia de Córdoba con la de Jaén, acaba de recibir el informe de impacto ambiental favorable, con lo que también continúa su trámite.