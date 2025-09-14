El cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil se queda de golpe con siete agentes menos, en pleno auge del 'narco'

Dos agentes de la Guardia Civil en labores de vigilancia del barrio Juan Rejano en Puente Genil

Los agentes del puesto de Puente Genil -localidad que está inmersa en un alarmante incremento de la conflictividad en algunos de sus barrios por la presencia de clanes de narcotraficantes- acaban de despedir con un almuerzo a siete compañeros (dos de ellos de prácticas).

La plantilla que en 2008 contaba con más de 50 agentes se queda con 35 para una población de 30.000 habitantes. A esto se suma que, en la práctica, el 19 por ciento de la plantilla no está disponible al encontrarse comisionados en otras unidades o agregados en equipos especializados mientras otros están de baja médica de larga duración.

Y eso no es todo, en noviembre se marchan dos agentes más. Si no se remedia la situación se traduce en que solo una patrulla puede estar en la calle, según afirma a ABC el delegado de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Rafael Sánchez.

Esta plantilla, además, tiene que hacer frente a otros casos, como el de violencia doméstica vivido esta semana por el que una víctima en 'riesgo extremo' precisa hasta que se detenga al agresor de una patrulla 24 en su puerta.

Sánchez ha denunciado la falta de efectivos que se antojan más que necesarios si se tiene en cuenta que en la localidad sufre un incremento del cien por cien en homicidios dolosos y del 900 por ciento en los delitos por tráfico de drogas.