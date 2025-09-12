La Guardia Civil identifica al presunto autor del último tiroteo en Puente Genil

Una patrulla de la Guardia Civil en la barriada Juan Rejano de Puente Genil

La Guardia Civil ha identificado al autor de los disparos que dejaron a un varón y una mujer heridos por arma de fuego este pasado lunes durante una trifulca familiar en la barriada Juan Rejano de Puente Genil.

Fuentes cercanas a la investigación han señalado a ABC que el origen de la disputa pudo estar en desavenencias entre dos primos tras una partida de cartas. Los agentes esperan que el presunto autor de los disparos sea detenido en las próximas horas, ya que una vez que se ha identificado, se están realizando gestiones para su localización y detención de forma segura.

El aviso de varios testigos alertaron al Centro de Coordinación de Emergencias del 112 de los disparos sobre las 20.30 horas de este pasado lunes en la calle Cantar del Vencido de la localidad cordobesa.

A la zona se trasladaron los agentes de la Guardia Civil, que iniciaron la investigación de lo sucedido, así como la Policía Local y los facultativos sanitarios del 061. Uno de los heridos se desplazó por sus propios medios al hospital del municipio, aunque posteriormente fue evacuado, así como la otra persona herida, al Hospital Universitario Reina Sofía de la capital.

Ante estos hecho, el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha reclamado esta semana al Ministerio de Interior «más efectivos, medios policiales y equipos de investigación» con el objetivo de hacer frente a lo que ha denominado una situación «límite de criminalidad» con respecto al resto de la provincia de Córdoba. Velasco indicaba que «son muchos los casos registrados en Puente Genil», ya que «en lo que va de año, dos personas han fallecido como consecuencia de tiroteos, de armas de fuego, con más de cinco heridos».