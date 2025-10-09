El Corte Inglés busca empleados en Córdoba para su campaña de Navidad: estos son los puestos

El Corte Inglés ha abierto un nuevo proceso de selección en Córdoba para reforzar su plantilla de cara a la campaña de Navidad 2025, una de las épocas del año con mayor actividad comercial. La compañía busca incorporar personal en distintas áreas, con ... contratos temporales y posibilidad de continuidad una vez finalizada la campaña.

Múltiples perfiles y sin experiencia

Durante los meses de noviembre, diciembre y enero, El Corte Inglés necesita personal para atención al cliente, línea de caja, reposición, empaquetado de regalos, preparación de pedidos, almacén, venta, hostelería y alimentación.

No se requiere experiencia previa, aunque la empresa valora la vocación de servicio al cliente, la capacidad de trabajar en equipo y la disponibilidad horaria durante toda la campaña.

Los seleccionados recibirán formación específica antes de incorporarse, contarán con una planificación horaria previa y trabajarán en un entorno dinámico y colaborativo. Además, la compañía destaca que esta experiencia puede ser el inicio de una carrera profesional estable dentro del grupo.

Personal de reposición y línea de caja

Por otro lado, también ha lanzado una oferta para reclutar a personal de reposición y línea de caja, encargado de colaborar en las tareas de cobro, atención al cliente e implantación de mercancía en la sala de ventas.

Entre las funciones destacan procesar compras de forma ágil, reponer productos, mantener el orden del área de trabajo y resolver consultas de los clientes.

El Corte Inglés ofrece un entorno laboral estable, formación continua y una amplia gama de beneficios sociales: descuentos exclusivos, seguro de vida, ayudas al estudio, servicio médico propio y planes de retribución flexible, entre otros.

Personal de mantenimiento

También se buscan profesionales para el área de mantenimiento y conservación, responsables de la gestión del almacén de mantenimiento logístico, así como del mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos. Estos puestos garantizan el correcto funcionamiento de las infraestructuras del centro durante la intensa actividad navideña.

Desde la empresa destacan que su objetivo es ofrecer «un entorno dinámico, cercano y de futuro», en el que cada empleado pueda aprender, crecer y aportar valor al equipo.

Para conocer las ofertas al detalle, PINCHA AQUÍ.