Fútbol sala

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad cede su invicto ante O Parrulo Ferrol (4-2)

El cuadro blanquiverde no fue capaz de derrumbar el muro ferrolano y pone fin a su racha de cuatro partidos sin conocer la derrota

Carlos Gómez brega por un balón ante un defensor de O Parrulo @mijanphoto_sports

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad pone fin a su racha de cuatros partidos como invicto con su derrota en A Malata ante O Parrulo Ferrol (4-2). El cuadro dirigido por Ema Santoro se vio por detrás del marcador por partida doble ... con los goles de Santa Cruz y Turbi, pero Murilo redujo distancias. A pesar de estar mejor sobre la pista, el conjunto cordobesista encajó un nuevo tanto por medio de David Novoa antes de llegar al descanso.

