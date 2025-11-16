El Córdoba Patrimonio de la Humanidad cede su invicto ante O Parrulo Ferrol (4-2)

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad pone fin a su racha de cuatros partidos como invicto con su derrota en A Malata ante O Parrulo Ferrol (4-2). El cuadro dirigido por Ema Santoro se vio por detrás del marcador por partida doble ... con los goles de Santa Cruz y Turbi, pero Murilo redujo distancias. A pesar de estar mejor sobre la pista, el conjunto cordobesista encajó un nuevo tanto por medio de David Novoa antes de llegar al descanso.

Ya en la segunda mitad, Orzáez puso la estocada final a un Córdoba Patrimonio que jugó con el portero-jugador en los últimos cinco minutos. Antes de finalizar el encuentro, Murilo anotó nuevamente, esta vez desde los diez metros. Ahora, la próxima cita del conjunto blanquiverde será el miércoles 19 de noviembre para disputar su primer partido de Copa del Rey ante El Ejido.

Con el deseo de seguir invictos en liga, el Córdoba Patrimonio salió valiente en A Malata. A pesar de las arremetidas iniciales de los blanquiverdes, O Parrulo asestó el primer golpe. El pívot gallego Gonzalo Santa Cruz se zafó de la marca de Zequi y batió por debajo a Fabio (1-0, min. 2).

Con el deseo de responder rápidamente, Titi Del Rey casi logra la igualada con un gran golpeo muy lejano, pero estuvo atento el guardameta Starna para repeler este disparo a saque de esquina. El cuadro gallego presentó una presión alta que dificultó la salida de balón.

Pasados los primeros cinco minutos, el Córdoba Patrimonio se encontraba más cómodo en el partido gracias a una buena circulación de balón, pero todavía se resistía el gol del empate. Aunque la dinámica era positiva para los blanquiverdes, los visitantes sufrieron un nuevo castigo. Turbi realizó un potente disparo de media distancia que rebotó en la espalda de Murilo, sorprendiendo así a Fabio que no pudo hacer nada ante este rechace de su compañero (2-0, min. 10).

Respuesta blanquiverde y nuevo golpe de O Parrulo

Este tanto obligó al técnico Ema Santoro a pedir tiempo muerto, un breve descanso que tuvo sus frutos. Tomás Pescio se marchó de su par, una hábil internada que le permitió mandar un centro a Murilo que se encontraba desmarcado dentro del área. Con un remate con el pecho, el brasileño puso el primero del partido para el Córdoba Patrimonio (2-1, min. 12).

Con el equipo lanzado, el meta Starna casi logra anotar de portería a portería tras una salida de Fabio. Aunque Carlos Gómez y Tomás Pescio brindaron buenas ideas al ataque, el cuadro gallego volvió a ampliar distancias en el marcador. David Novoa culminó un veloz contraataque para anotar el tercero de O Parrulo en el partido (3-1, min. 15), tanto que espoleó al conjunto local que casi logra el cuarto por medio de Jhoy nada más sacar de centro. Antes de llegar el descanso, una combinación entre Nicolás y Zequi acabó con el remate del gaditano en la madera. Con esta gran ocasión, finalizó la primera mitad en A Malata.

Tras el paso por el túnel de vestuarios, el partido fue una veloz consecución de golpes entre ambos equipos sin mucha precisión. La gran ocasión llego por parte de Tomás Pescio al embolsar un pase elevado, pero Starna estuvo muy atento para frenar con el cuerpo la vaselina del argentino.

En búsqueda de la igualada

Pasado el último cuarto de hora, el partido estuvo mucho trabado con un Córdoba Patrimonio que no lograba encontrar la ecuación que les permitiera reducir distancias en el marcador. Carlos Gómez estuvo a punto de ver puerta, pero su remate desde la frontal se fue lamiendo la madera.

Con la llegada del minuto 30, los blanquiverdesvieron algo de luz con la quinta falta acumulativa de O Parrullo, por lo que el cuadro gallego tenía que ser algo más permisivo a la hora de defender. Esto hizo que los de Ema Santoro se asentasen en campo rival, aunque les costaba profundizar para generar peligro.

Siguió sin moverse el marcador cuando solo restaban cinco minutos al encuentro en A Malata, momento en el que el Córdoba Patrimonio decidió sacar el portero-jugador. Esto hizo que se incrementasen el número de remates por parte de los blanquiverdes, pero también supone un riesgo atacar con la portería vacía. De este factor se aprovechó Rubén Orzáez que puso el cuarto para O Parrulo (4-1, min. 38). Finalmente, Murilo anotó desde los diez metros tras la sexta falta del cuadro ferrolano (4-2, min. 40), pero no hubo nuevos cambios en el marcador antes del final de partido.