El Cajasol Ángel Ximénez confirma su buen momento con la victoria ante Guadalajara (33-29)

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil confirmó su buen momento de liga con su quinta victoria en siete partidos tras derrotar a Guadalajara, rival directo y colista de la liga, por 33 goles a 29, en un partido que se le complicó en el ... tramo final tras haber tenido una ventaja a favor de nueve goles. Ahora el calendario se endurece con dos partidos muy complicados ante Torrelavega y Logroño.

El partido en los primeros quince minutos fue tremendamente igualado con alternancia de goles en las dos porterías. Ambos se mostraron muy acertados en ataque ante defensas que sufrían en su 6:0. La primera ventaja alcarreña llegaría con el 2-3 tras un tanto de Marcos Dorado.

En los pontanenses brillaba el algecireño Domingo Luis que tras una larga lesión de cinco meses volvía a las pistas la semana pasada y con cuatro goles fue el mejor de los suyos en el comienzo. El partido tuvo dos fases en esta primera parte. Hasta el ecuador, los equipos mostraron su efectividad. Guadalajara se vio favorecido por las exclusiones de los pontanenses con dos de Tiago Sousa incluidas.

A partir del 10-10, esa proyección ofensiva disminuyó ostensiblemente, especialmente debido a las actuaciones de los porteros. Álvaro De Hita empezó a dar un auténtico recital de paradas, de todos los colores, para desesperar a los visitantes que solo fueron capaces de sumar un gol en diez minutos. La pena fue que el Cajasol Ángel Ximénez no pudo aprovechar del todo esta circunstancia porque también se topó con Nico García. Un gol de Estepa colocaba el 13-10 que obligaba a parar el partido a Juan Carlos Requena. La diferencia se fue luego hasta los cinco tantos con el 16-11 primero y el 18-13 con el que el partido llegaría al descanso tras un último tanto de David Estepa.

Dominio pontano

La segunda parte comenzó con dos tantos seguidos de Guadalajara que les situaba a tres con el 18-15, pero rápidamente el equipo de Paco Bustos despertó y logró un parcial de 5-1 que le ponía con una máxima a favor de siete tantos tras un tanto de Bernabéu al contraataque (23-16).

Con este resultado, Requena pediría tiempo muerto para buscar una milagrosa reacción de los suyos, sin embargo, este momento no llegó porque luego tuvo que pedir otro más tras un gol de Dani Serrano que ponía el 27-19 en el ecuador de la segunda parte. Tras este segundo tiempo, los suyos sí que reaccionaron. Un parcial de 0-3 les puso a seis con el 28-22 tras un gol de siete metros de Román, infalible en esa distancia. Bustos no lo veía claro y a diez del final era él el que pedía el tiempo muerto.

Afortunadamente, Aizen al borde del pasivo rompió el parcial de 0-3 para anotar el 29-22. Sin embargo, si por algo se caracteriza Guadalajara es porque es un equipo que no baja los brazos en ningún momento. Se la jugó Requena con 7 jugadores en ataque vaciando portería y le dio resultado para ponerse a cinco con el 30-25 tras un gol de Elkhouga.

Sufrimiento final

A Bustos no le quedó más remedio que volver a poner en la pista a Serrano y Domingo Mosquera, que habían sido los mejores hasta el momento, pero los visitantes seguían reduciendo su desventaja y con un gol del egipcio Elkhouga se ponía a tres (32-29) eso sí, con solo un minuto y medio por jugar. Finalmente, los pontanenses supieron aguantar bien en los últimos minutos y la victoria se quedaba en Puente Genil con el resultado final de 33-29 tras un último tanto de Dani Serrano.

Victoria importantísima para un Cajasol Ángel Ximénez que se pone con 10 puntos habiéndole ganado a todos los rivales directos a los que se ha enfrentado esta temporada.