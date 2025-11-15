Suscríbete a
balonmano

El Cajasol Ángel Ximénez confirma su buen momento con la victoria ante Guadalajara (33-29)

Las figuras de Dani Serrano, Domingo Luis, Paco Bernabéu y Álvaro De Hita fueron claves en la victoria pontana

Álvaro de Hita durante el partido frente al Guadalajara
Álvaro de Hita durante el partido frente al Guadalajara

Alberto Gómez

Puente Genil

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil confirmó su buen momento de liga con su quinta victoria en siete partidos tras derrotar a Guadalajara, rival directo y colista de la liga, por 33 goles a 29, en un partido que se le complicó en el ... tramo final tras haber tenido una ventaja a favor de nueve goles. Ahora el calendario se endurece con dos partidos muy complicados ante Torrelavega y Logroño.

