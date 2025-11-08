El Córdoba Patrimonio de la Humanidad logra un meritorio empate ante el Barça (2-2)

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad encadena su cuarto partido sin perder en la Liga Nacional de Fútbol Sala. En esta ocasión, los blanquiverdes lograron un meritorio empate ante uno de los gigantes de la competición como es el Barça (2-2). ... Tras una primera parte donde el cuadro blaugrana golpeó primero por medio de Matheus, Pescio y Nicolás desataron la locura en los primeros veinte minutos. A pesar de llevar la batuta del duelo en gran parte del partido, finalmente la gran cantidad de llegadas culés se materializaron en el doblete de Matheus y el empate final en el marcador.

El encuentro comenzó con el Barcelona realizando una presión en bloque alto que asfixio al cuadro blanquiverde. Esto motivó que Gauna y Pito tuvieran los acercamientos más claros en los primeros tres minutos de partido, pero Fabio estuvo siempre atento para bloquearlos. Esta intensidad blaugrana también se tradujo en la ejecución de dos faltas a los pupilos de Ema Santoro.

Aunque el Córdoba Patrimonio estaba tapando bien los huecos, un error a la hora de defender el saque de esquina de Antonio iba a ser muy perjudicial. El centro del jugador culé encontró a un desmarcado Matheus que enganchó una potente volea para poner el primero del partido (0-1, min. 4). A pesar del gol en contra, los locales seguían a la defensiva ante el asedio del Barcelona.

Pasados los primeros siete minutos, una jugada colectiva entre Zequi y Carlos Gómez casi abre el marcador para el Córdoba Patrimonio, pero no estuvo preciso Carlos en los metros finales. Esta acción vino seguida de un remate de Nicolás en boca de gol, sin embargo, no conectó bien con el balón y se marchó fuera su clara ocasión. Este impulso hizo que los blanquiverde lograran el empate.

Al igual que el tanto del Barcelona, Tomas Pescio estuvo muy vivo dentro del área para aprovechar el saque de esquina de Nacho Gómez y batir a Feixas (1-1, min. 10). Este tanto hizo que al cuadro blaugrana le entrase cierto nerviosismo a la hora de tejer su juego. Con el viento a favor para los de Ema Santoro, Zequi y Carlos Gómez casi logran la remontada, pero sus remates se toparon con la madera.

Remontada blanquiverde

Se igualaron las fuerzas en el pabellón de Vista Alegre, aunque los culés realizaron la quinta falta cuando todavía restaban cinco minutos de la primera mitad. A pesar de esta noticia, el Barça amenazó nuevamente la portería blanquiverde con un disparo a balón parado de Pacheco que se fue a la cruceta, lanzamiento que fue repelido por Fabio con su cara en un gran ejercicio de reflejos.

Cuando se encaminaba el encuentro al descanso, el Córdoba Patrimonio gestionó de manera perfecta los últimos segundos. Nicolás se zafó de la marca de Joao Víctor, logrando internarse de esta forma dentro del área y superar a Freixas en la última décima de la primera mitad (2-1, min. 20).

Con este gol psicológico, el conjunto de Ema Santoro estuvo sólido al comienzo de los últimos veinte minutos, impidiendo la circulación con balón de su rival. Un error en la salida de Tomas Pescio casi motiva la igualada por medio de Pito, pero pecó de generosidad y pudo despejar con solvencia la zaga blanquiverde.

Aunque el resultado se mantuvo en los cinco primeros minutos, se respiraba cierto ambiente de tensión al tener que pasar a una faceta defensiva ante la consecución de llegadas de Barça. Tampoco se podía relajar el cuadro visitante al acumularse el trabajo para su portero Didac.

El partido dejó de tener un claro protagonista, aunque los blaugranas empezaron a tener nuevamente problemas con las faltas al realizar la cuarta cuando todavía quedaban diez minutos. Aunque una de las claves de este partido fue la eficacia del Córdoba Patrimonio, el claro protagonista estaba siendo Fabio al firmar un gran repertorio de intervenciones para mantener la ventaja. En el 32', llegó la quinta infracción del Barcelona.

Un desafortunado gol

Justo cuando los culés estaban entre la espalda y la pared, Fabio y Carlos Gómez no se comunicaron bien y permitieron que disparo manso de Matheus lograse la igualada (2-2, min. 33). Esto lanzó al equipo dirigido por Javi Rodríguez para lograr el tercer tanto, aunque la figura de Fabio se les seguía atragantando.

Para fomentar esta superioridad, el Barcelona sacó el portero-jugador en los dos últimos minutos para llevarse el partido de forma definitiva. En el otro lado, los blanquiverdes podían buscar la sorpresa al tener la portería vacía. Aunque el ritmo fue frenético, ninguno de los dos equipos fue capaz de romper la balanza para romper el empate final.