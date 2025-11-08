Suscríbete a
Fútbol sala

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad logra un meritorio empate ante el Barça (2-2)

El cuadro blanquiverde dominó en gran parte del encuentro gracias a los tantos de Tomás Pescio y Nicolás, pero un doblete de Matheus evitó el triunfo para los de Ema Santoro

Tomás Pescio se marcha de un defensor del Barça
Tomás Pescio se marcha de un defensor del Barça eduluque

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad encadena su cuarto partido sin perder en la Liga Nacional de Fútbol Sala. En esta ocasión, los blanquiverdes lograron un meritorio empate ante uno de los gigantes de la competición como es el Barça (2-2). ... Tras una primera parte donde el cuadro blaugrana golpeó primero por medio de Matheus, Pescio y Nicolás desataron la locura en los primeros veinte minutos. A pesar de llevar la batuta del duelo en gran parte del partido, finalmente la gran cantidad de llegadas culés se materializaron en el doblete de Matheus y el empate final en el marcador.

