Córdoba lidera la captación de ayudas públicas en Andalucía para la industria: 45 millones para movilizar 130

Algo está cambiando en la industria de Córdoba. Cada vez más indicadores señalan a una mejoría en un sector que tradicionalmente ha sido débil en la economía provincial -especialmente en la de la capital-. La última buena señal la ha aportado la Junta de Andalucía.

El Ejecutivo regional ha indicado, en un comunicado, que el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la concesión por la Consejería de Industria, Energía y Minas de 31,1 millones del programa de ayudas complementarias a los Incentivos Regionales del Estado para el sector fabril, que han descargdo 52,8 millones. Es decir por ambas vías han llegado a la industria de la región 83,9 millones.

Pues bien, Córdoba se ha hecho con más de la mitad de los fondos, captando empresas instaladas en ella 45 millones. A mucha distancia se sitúa la segunda provincia de la región: Huelva que logra 18,6. La Junta ha informado de que aquí han sido siete los proyectos apoyados promovidos por grandes empresas industriales: Hitachi; Industrias de Tecnologías Aplicadas de Refrigeración y Conservación (Intarcon); EM&E (Escribano); Keyter Technologies; López 1920 Pastelería; y Carloteña de Asados. La inversión conjunta de estas iniciativas, que llevan aparejados 2.624 empleos directos, asciende a 129,6 millones.

De Hitachi -inmersa en un ambicioso plan de ampliación y mejora de sus instalaciones en la capital-, la Administración regional destaca que desarrollará dos iniciativas relacionadas con «el aumento de la capacidad de fabricación de transformadores de potencia, así como para la implantación de dos nuevas líneas de producción para cubas de transformadores de potencia y reactancias».

En el campo de la defensa -área de actividad pujante en la capital al calor de la Base Logística-, aparece, como se ha indicado, EM&E con ayudas captadas para su centro de «producción de sistemas complejos de armamento». Se trata de las instalaciones que Escribano tiene en el parque tecnológico Rabanales 21. Eso sí, el gran proyecto a desarrollar en esa planta, acometer parte de un lanzacohetes para el Ejército de Tierra, ha sufrido un parón. Su tecnología iba a ser israelí, algo imposible después del veto del comercio de armas con ese país.

Presencia del pujante sector del frío industrial

En cuanto a las dos representantes del pujante sector del frío industrial de Lucena y su entorno, Intarcon «acometerá la ampliación y mejora de su proceso productivo incorporando automatización y nueva maquinaria, así como un nuevo laboratorio» y Keyter Technologies hará algo similiar mediante «la adquisición de nuevos equipos y sistemas».

El destino de la inversión de López 1920 Pastelería, explica la Junta, será el aumento de su capacidad productiva y la incorporación de nuevas tecnologías para «crecer en eficiencia». Por último, Carloteña de Asados invertirá en «la fabricación de nuevos productos con y sin gluten, así como platos preparados, garantizando la trazabilidad».