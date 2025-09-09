Córdoba formará a 58 policías locales, de los que 37 se quedarán en la ciudad

Un total de 58 alumnos se forman en Córdoba como policías locales que reforzarán en la seguridad en la propia provincia, pero también en las de Granada y Málaga. Lo hacen desde este martes, cuando el consejero de Presidencia e Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha inaugurado la LV Promoción del Curso de Ingreso de Policías Locales de Andalucía que imparte la Agencia de Emergencias (EMA).

En esta jornada han arrancado de forma simultánea hasta tres promociones extraordinarias de ingreso, según ha explicado Antonio Sanz. Las restantes están en Sevilla, con 92 alumnos que trabajarán en 24 municipios de Sevilla, Huelva y Cádiz, y en Linares (Jaén) con 58 nuevos agentes para 21 municipios de Jaén, Granada y Almería.

En total, 208 nuevos policías para 52 municipios andaluces que cuando superen esta formación de 1.335 horas -670 teóricas y 665 prácticas en sus municipios- se unirán a los más de 10.000 policías locales de los más de 500 cuerpos de Policía Local que hay en todo el territorio andaluz.

«La cifra de agentes está creciendo cada vez más gracias a la aprobación en el Parlamento andaluz de la Ley de Policías Locales, en julio de 2023, que ha marcado un antes y un después en la comunidad autónoma, ha modernizado los cuerpos de policías locales y está logrando incrementar el número de agentes al contemplar que los municipios de más de 5.000 habitantes cuenten con un cuerpo de Policía Local con un mínimo de cinco efectivos», ha indicado el consejero.

Además, ha subrayado que «disponer de un cuerpo de Policía Local supone dar seguridad a nuestros pueblos, especialmente a los más pequeños, y por supuesto, también significa impulsar el crecimiento en los espacios rurales y es una forma de trabajar contra la despoblación».

El triple de alumnos

Antonio Sanz ha detallado que, desde la aprobación de la Ley de Policías Locales, el Instituto de Emergencias y Salud Pública ha formado a casi mil nuevos agentes entre los cursos de ingreso y capacitación y ha puesto en valor «su extraordinario trabajo, que sólo en este 2025 ha formado a 458 futuros policías y desde 2019 la cifra récord de 2.121».

El consejero de la Presidencia ha explicado que «en los últimos seis años se ha más que triplicado la media de alumnos, desde los 41 a los más de 152 personas por promoción».

«Desde 2019, se ha producido un aumento constante en el número de alumnos admitidos en los cursos de ingreso, lo que refleja tanto una magnífica gestión de los recursos como la apuesta clara por formar a los futuros agentes y reforzar las plantillas de Policía Local», ha valorado.

El consejero ha dado las gracias al Ayuntamiento de Córdoba y a su alcalde por la colaboración y ha señalado que este curso es «un ejemplo de colaboración entre administraciones, ya que la selección de los efectivos de la Policía Local es un proceso compartido entre cada ayuntamiento y la Junta».

La Junta ensalza la colaboración entre administraciones que ha permitido estos cursos

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado esta experiencia de colaboración, «ya que nos permite responder de forma mucho más eficaz a las necesidades de nuevos agentes de Policía Local no sólo de Córdoba, sino de toda Andalucía».

Bellido ha detallado que 37 agentes se integrarán en la Policía Local de la capital cordobesa y ha agradecido expresamente la apuesta del consejero Antonio Sanz por Córdoba para ser una de las sedes de esta promoción extraordinaria del Iespa, «a cuyos alumnos estamos encantados de formar y acoger durante los próximos meses».

Durante los próximos meses, las tres promociones que este martes comienzan su carrera como futuros policías se van a formar en cuestiones psicosociales, técnicas policiales, tráfico y seguridad vial, derecho penal, procesal y administrativo, pero también en primeros auxilios, emergencias y protección civil, «todo ello para ser la primera línea de respuesta en sus municipios y a hacer más fácil y mejor la vida de los demás», ha valorado el consejero. En total serán hasta 1.335 horas: 670 teóricas y 665 de prácticas en los municipios en los que han obtenido su plaza y van a ejercer.