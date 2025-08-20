La Policía Local registra más de 180 sanciones en un mes por infracciones con patinetes en Córdoba

El teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Jesús Coca, realizó ayer un balance detallado sobre la reciente campaña de control y vigilancia del uso de patinetes eléctricos en la ciudad, una iniciativa dirigida a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a evitar los riesgos derivados de la circulación indebida de estos vehículos de movilidad en las zonas peatonales.

La campaña, que se ha desarrollado principalmente entre el 7 y el 22 de julio, aunque con controles extendidos hasta el 10 de agosto, se ha cerrado con 183 denuncias, con 106 infracciones registradas en julio y 77 en agosto. Entre las más comunes destacan las 65 sanciones por circular con patinetes eléctricos por el acerado o zonas peatonales, que suponen el principal foco de vigilancia. Además, se han registrado 20 siniestros durante la campaña, con un resultado de un herido, un dato que pone en evidencia los riesgos asociados al mal uso de estos vehículos.

Jesús Coca subrayó la importancia de erradicar esta práctica para proteger a los colectivos más vulnerables, como niños y personas mayores, que transitan por estos espacios.

Otras infracciones frecuentes incluyen el uso de auriculares durante la conducción, con 25 denuncias, y la circulación de dos personas en un mismo patinete, que ha sido sancionada en 20 ocasiones. También se han detectado casos de no respetar señales de prohibido (13), semáforos en rojo (6), conducción negligente, circular en dirección contraria (6), uso del móvil mientras se conduce (4), conducir bajo el efecto de drogas (3) y modificaciones técnicas ilegales en los patinetes, lo que supone un riesgo añadido para la seguridad vial.

Controles en septiembre

El teniente de alcalde explicó que, aunque las denuncias disminuyeron en agosto, esto se debe en parte a la menor afluencia de personas en las calles por las vacaciones, pero aseguró que la campaña ha sido efectiva y seguirá en marcha para mantener la concienciación entre los usuarios. «No podemos permitirnos el lujo de bajar la guardia», afirmó. Por ello, anunció que en septiembre se retomarán las acciones de vigilancia y control con la misma intensidad, y que estas campañas podrían repetirse de manera cíclica hasta lograr un uso responsable y seguro de los patinetes eléctricos en Córdoba.

El teniente de alcalde insistió en que el Ayuntamiento aplicará la normativa con rigor para proteger la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos. La horquilla de sanciones irá desde infracciones leves hasta las más graves, especialmente en casos de manipulación técnica de los vehículos o conducción negligente que ponga en peligro a terceros.