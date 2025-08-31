Córdoba despide agosto con un respiro: llega septiembre con bajada de temperaturas... pero el calor volverá pronto

Tras un verano sofocante con una ola de calor casi inamovible en el mes de agosto, Córdoba despeja una hoja más de su calendario para dar la bienvenida a septiembre que llegará con un notable descenso de las temperaturas aunque al verano le queden más de 20 días para dar paso a una nueva estación.

La capital disfrutará de un lunes realmente apacible con máximas que no superarán los 31 grados y mínimas en 15, según indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Un alivio que se mantendrá durante la jornada del martes con las mismas mínimas, pero 33 grados de máxima.

Será el miércoles cuando las temperaturas comiencen a subir progresivamente. Para esa jornada se esperan máximas de 37 grados con mínimas ya en 17. Este aumento de temperatura se consolida en los siguientes días. Para el jueves y el viernes, la Aemet predice máximas también de 37 grados con mínimas en 18.

El fin de semana volverá el calor aunque no con la misma fuerza del mes de agosto que se marcha dejando un respiro a los cordobeses. Los termómetros podrían alcanzar el sábado temperaturas de 39 grados aunque la previsión podría varias con el paso de los días. De momento, la semana y el mes de septiembre comenzarán con días más frescos.