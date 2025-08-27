Suscríbete a
El Infoca logra estabilizar un incendio en Villa del Río

El fuego estaba próximo al río Guadalquivir, pero fue estabilizado por los bomberos en poco tiempo

Incendio junto a la orilla del río Guadalquivir
Incendio junto a la orilla del río Guadalquivir INFOCA
Juan Carlos Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Córdoba

Desde las 19:00, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca trabaja en la extinción de un incendio que se había declarado en Montoro (luego en Villa del Río), próximo al río Guadalquivir.

Hasta allí se desplazaron dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medioambiente, un camión autobomba y un helicóptero ligero.

Apenas media hora después, el incendio, declarado ahora en Villa del Río, quedó estabilizado. Se trabaja ahora en la extinción del fuego que finalmente no ha causado grandes daños y ha quedado en un susto.

