El Infoca logra estabilizar un incendio en Villa del Río

Incendio junto a la orilla del río Guadalquivir

Desde las 19:00, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca trabaja en la extinción de un incendio que se había declarado en Montoro (luego en Villa del Río), próximo al río Guadalquivir.

Hasta allí se desplazaron dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medioambiente, un camión autobomba y un helicóptero ligero.

Apenas media hora después, el incendio, declarado ahora en Villa del Río, quedó estabilizado. Se trabaja ahora en la extinción del fuego que finalmente no ha causado grandes daños y ha quedado en un susto.