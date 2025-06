Visto para sentencia, las claves del 'caso saqueo' del Córdoba CF

El 'caso saqueo' ha quedado desde este lunes visto para sentencia. La Sección Segunda de la Audicencia Provincial de Córdoba dio por concluida la vista después de 14 sesiones que se han desarrollado durante dos meses de duración, desde el pasado 1 de abril hasta el 2 de junio. Estas son las claves del proceso:

Noticia Relacionada La falsedad de la adenda y los contratos fraudulentos con empresas de León, claves para las acusaciones Pilar García-Baquero La defensa de la expresidenta de la Fundación del Córdoba asegura que las transferencias a su cuenta solo eran para abordar gastos familiares no blanqueo

Primera La sentencia

El presidente del tribunal, Juan Luis Rascón, ha avanzado que la sentencia sobre el caso del presunto saqueo del Córdoba CF llegará en «julio o septiembre», según ha explicado en la última sesión celebrada en la sala diez de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, en la que está acompañado por los magistrados José Carlos Romero y María Dolores Márquez.

El mes de agosto es inhábil en los juzgados cordobeses, de ahí que el presidente de la sección haya anunciado su intención de que esté en julio, aunque en caso de no conseguirlo la dictarán en septiembre. La resolución tiene un plazo de quince días desde que el juicio queda para visto para sentencia. El colapso de los tribunales hace imposible, y más en una causa de este tipo, que la resolución esté en dos semanas.

Segunda La defensa final

La última sesión del juicio estuvo dedicada a la presentación de los informes finales de las defensas de Jesús León, el director financiero de éste en Grucal y el Córdoba CF SAD además de un hermano del montoreño, I. L, así como las responsables subsidiarias. Todos pidieron la libre absolución de sus representados.

La defensa de Jesús León volvió a traer como cuestión principal de la defensa que no hay lugar a la apropiación de la que se acusa a su defendido por el criterio de caja única de sus empresas. Es decir, entiende que no se puede apropiar de lo que es suyo y que no hubo daño ajeno, obviando al menos a los minoritarios en el peor de los casos. Igualmente, incidió en la prescripción de los delitos.

Por su parte, el letrado del director financiero, de los más brillantes de las 14 sesiones de vista, ha incidido en su informe final que F. L. V. era un consejero «de paja» sin funciones ni decisiones y que se limitó a cumplir «instrucciones como empleado», circunstancia por las que cree que debe ser absuelto.

El jurista de I. L., uno de los hermanos de León, ha destacado de nuevo que su representado no se quedó ni un euro del Córdoba CF SAD que fue a las cuentas de sus empresas, y que todo el dinero fue íntegramente devuelto en efectivo a las arcas del club vía pago a los jugadores en metálico.

Tercero Perdón en la última palabra

Jesús León hizo uso del turno de última palabra. Quiso hacerlo tan extenso que el tribunal tuvo que llamarle la atención. No se trataba de presentar otro informe propio, sino de añadir alguna cuestión a lo expuesto por su defensa, le llegaron a interpelar. León pidió perdón con la boca pequeña «si he hecho algo por lo que alguien se haya sentido dañado», ha concluido. León también llegó a asegurar que había devuelto cada céntimo que sacó del club y que incluso había perdido dinero. Calificó todo de «tormenta perfecta» contra él y que ha llegado al juicio «con la presunción de culpable socialmente».

De forma sorprendente, su esposa y expresidenta de la Fundación del Córdoba CF también hizo uso del turno de última palabra, después de negarse a declarar durante el juicio e incluso haber solicitado que no fuera abierto al público. En este sentido, Isabel Madueño expresó que lo había hecho para «proteger la privacidad de mis tres hijos» de las supuestas «agresiones físicas o verbales» que han tenido que soportar ella y ellos durante este tiempo de instrucción y posterior vista oral.

Por su parte, ni el hermano que ha quedado acusado ni el director financiero hicieron uso del derecho a la última palabra, ya que expresaron que no tenían nada más de que añadir a sus declaraciones.

Noticia Relacionada León se defiende ante el tribunal: «La adenda es real y no hay duda» Javier Gómez El expresidente sostiene que las salidas de dinero del club operaba «con el criterio de caja única» de sus empresas y que «no había que documentar cada movimiento»

Cuarto Las pruebas y la adenda

También hubo debate sobre las pruebas. Es otra de las claves. La defensa de León cree que se han vulnerado los derechos de León en la entrada y registro, en su detención o incluso en la obtención de las conversaciones entre él y su esposa de los teléfonos móviles. Además, insiste en que le devolvieron dos CD's en blanco de la instrucción en los que teóricamente estaría el original de la adenda. Este documento es el que, según él, justificaría la salida de un millón de euros del club a sus empresas como indemnización por la no construcción de la Ciudad, y que después se destinó al pago un plazo de la compra de las acciones del club.

Sin embargo, hay testimonios que han sido contundentes sobre la supuesta falsedad de la copia de la adenda. Uno de ellos fue el de la contable del Córdoba CF, que hizo referencia a la disparidad de los sellos oficiales que usaban en el club con el que aparece en ese escrito. También la Fiscalía concluyó que jamás ha aparecido «un original» de un documento que calificó que «nunca existió».

Quinto Las penas solicitadas

La Fiscalía y las acusaciones particulares de la Asociación de Minoritarios del Córdoba CF y también del Córdoba CF SAD realizaron una leve rebaja de penas sobre la petición inicial del escrito de calificación con el que se inició el juicio. Tras las sesiones de la vista ha habido algunas novedades.

En el inicio del juicio había cinco acusados. A la conclusión, solo han quedado cuatro. El Ministerio Fiscal retiró su acusación sobre uno de los hermanos de Léon (J. M. L.), al que le solicitaban 60.000 euros de indemnización. El tribunal avanzó que la resolución en su caso será de absolución. De hecho, abandonó el juicio tras las conclusiones definitivas.

Además, el fiscal ha rebajado la petición de pena a Jesús León, por alguna partidas que podría haber devuelto al patrimonio del Córdoba CF SAD. De ahí que la petición de prisión final sea de 8 años y seis meses, así como la indemnización de 1,2 millone de euros. Son seis años y medio por un delito continuado de apropiación indebida en concurso medial con administración desleal y falsedad documental. Además, le piden dos años por blanqueo de capitales.

Para el resto de los acusados. A Isabel Madueño le solicita dos años de prisión por blanqueo de capitales, una rebaja de medio año con el objetivo de que pueda suspender la pena de prisión y no ingresar en la cárcel si es condenada. También le hace responsable de la indemnización.

Además, al director financiero pasa de seis años y seis meses a reclamarle cinco años y un día de prisión. Mientras que al hermano que queda acusado, I. L, le mantiene la petición de cuatro años y seis meses de cárcel por los hechos.