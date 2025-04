La sombra de Adilson en el Córdoba CF es alargada: sin profundidad en la izquierda

El Córdoba ha perdido a uno de sus principales armas ofensivas de cara a la recta final de temporada en Segunda. No puede contar Iván Ania con Adilson y, aunque ha intentado encontrar un recambio que pueda paliar su ausencia, su sombra se ha hecho cada vez más alargada pues el equipo ha perdido profundidad en la banda izquierda y nadie consigue tomar las riendas del extremo izquierdo. Un puñal que debe recuperar el Córdoba para retomar la senda de la victoria tras una mala dinámica con cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria.

Adilson ha tenido una temporada complicada en el Córdoba a causa de las lesiones. Se perdió casi dos meses de competición en la primera vuelta y no pudo hacerse con la titularidad de una forma regular pese a ser un jugador importante al cien por cien. Al igual que el equipo, Adilson fue creciendo en la recta final del año y en la segunda vuelta, siendo indiscutible en el extremo izquierdo. Sin embargo, la rotura del ligamento cruzado apareció en el duelo ante el Granada. Curiosamente, la última victoria de los blanquiverdes en liga hace más de un mes.

Desde la baja de Adilson, el Córdoba ha disputado cuatro encuentros en los que no ha ganado. Tres empates consecutivos ante Deportivo, Sporting de Gijón y Zaragoza y una derrota ante el Elche la pasada jornada. En los cuatro encuentros, el Córdoba ha acusado su falta de efectividad en el área contraria y ha experimentado muchos problemas a la hora de generar peligro. Con Adilson, la banda izquierda generaba un peligro constante, pero ahora se ha diluido pese a que Iván Ania ha probado con jugadores de nivel que conforman la plantilla blanquiverde.

Jacobo ha sido la opción predilecta para suplir la baja de Adilson. Ya lo fue en la primera vuelta. Sin embargo, el rendimiento del madrileño con el Córdoba ha sido irregular. Partidos en los que demuestra su potencial y partidos en los que desaparece sin dejar ocasiones de peligro. Lo intenta, pero en las últimas jornadas parece haber perdido la chispa. Ha demostrado su mejor nivel en la banda derecha, pero ahí está bien plantado Carracedo. Por tanto, su sitio en las últimas semanas ha estado en la izquierda donde el reto de suplir a Adilson le está superando.

No tiene tanta profundidad y velocidad como sí ofrecía el portugués. Jacobo no es un extremo al uso y tiende a jugar por dentro aunque también ofreció varios centros con peligro ante el Elche que pudieron significar el segundo tanto. En la banda derecha, Carracedo tiene un perfil similar por lo que Adilson ofrecía unas virtudes totalmente distintas en las que destacaba su verticalidad, la capacidad para buscar el regate y el uno contra uno o el disparo escorado desde la banda izquierda. Por el momento, Ania no ha encontrado la fórmula para tapar la sombra de Adilson, que no volverá hasta bien entrada la próxima temporada si renueva su contrato que vence en junio.

Magunazelaia y Yoldi

Ania cuenta con más jugadores que podrían actuar en esa banda izquierda ante la lesión de Adilson y el bajón en rendimiento de Jacobo. Sin embargo, no están demostrando por el momento ser capaces de coger el testigo. En esa terna se encuentran Jon Magunazelaia y Ander Yoldi. Por su parte, el jugador cedido por la Real Sociedad no consigue ganarse la confianza de la afición pese a haber tenido la titularidad ante el Elche. Un partido gris por su parte, pero dado su potencial se esperaba más del joven interior que podría actuar en las tres posiciones de arriba.

Iván Ania no lo ve como falso nueve ni tanto como extremo aunque podría hacerlo. En cambio, a Ander Yoldi si lo ve como un extremo izquierdo de recambio, pero el navarro ha ido de más a menos durante la temporada. Fue importante en el inicio de la temporada incluso aportando con goles, pero está dejando más dudas en la recta final de la competición. Ocupó la banda izquierda ante el Elche en la segunda mitad tras la sustitución de Jacobo, pero no ofreció nada en ataque para sumar otro gol.