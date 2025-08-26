Así está el Córdoba CF en la clasificación tras perder con Las Palmas

El Córdoba CF jugó este lunes en El Arcángel la segunda jornada de la Liga Hypermotion ante Las Palmas. Lo hizo con una derrota, la segunda consecutiva esta temporada. Los errores defensivos aparecieron de nuevo en el primer partido como locales y fueron menos efectivos que el cuadro canario.

Retomará la competición el próximo 30 de agosto con Valladolid, otro duelo ante un recién ascendido en el que no faltarán los cordobesistas que acompañarán en tierras pucelanas a los suyos.

El Córdoba CF se sitúa en los puestos bajos de la tabla clasificatoria tras el segundo partido de liga. El equipo cerró la jornada junto al Albacete-Racing de Santander y ha podido conocer qué han hecho los rivales en la jornada inaugural de esta frenética Segunda División.

Por el momento, la clasificación está liderada por el Valladolid, que sigue invicto con dos victorias. Le sigue el Sporting de Gijón en las mismas condiciones que el líder. En play off de ascenso están Burgos, Eibar, Andorra y Deportivo. Todos ellos con cuatro puntos. El Córdoba suma 0 puntos. Venía de una derrota ante el Sporting de Gijón en el debut liguera.

