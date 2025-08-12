Los nombres propios de la pretemporada del Córdoba CF: Importancia para los fichajes

El Córdoba CF cerró la pretemporada el pasado sábado en el Trofeo Carranza que los enfrentó al Cádiz CF. Los blanquiverdes tendrán una semana para preparar de lleno el debut liguero el próximo lunes 18 de agosto frente al Sporting de Gijón.

La pretemporada de los blanquiverdes ha mostrado varios aspectos a mejorar, sobre todo en lo defensivo, de cara al duro inicio de liga que tendrán por delante. En la otra cara de la moneda ha resaltado la importancia que han tenido algunas de las nuevas incorporaciones y su gran adaptación al equipo y al esquema de Iván Ania.

Los problemas físicos les cortaron la proyección

El cuerpo técnico ha sufrido durante la temporada la lesión de varios jugadores que han visto cortada su proyección. Es el caso de Dalisson y Kevin Medina. El malagueño sufrió unas molestias físicas que lo tuvieron alejado de la dinámica blanquiverde durante varias semanas. Estas fueron provocadas en el partido frente al Ittihad Riadi, en Pozoblanco, en el que recibió varias entradas duras por parte del conjunto rival.

Aun así, la importancia de Kevin en la plantilla actual del Córdoba CF sigue yendo en aumento. La ausencia por lesión de Adilson durante la primera parte de la temporada y la posibilidad de que Jacobo se desenvuelva en la media punta, hacen que la figura del malagueño se alce como vital para cubrir ese extremo izquierdo durante las primeras semanas de competición. Además, ya participó en los dos últimos encuentros de la pretemporada, por lo que apunta a que estará totalmente disponible para el próximo lunes.

El otro caso, Dalisson de Almeida fue la mayor sensación de la pretemporada hasta su lesión. El hispano-brasileño llegó al Córdoba CF tras ser la mayor promesa de Segunda RFEF con el Pontevedra y con la blanquiverde ya ha mostrado de qué está hecho. El media punta disputó los 2 primeros partidos en los que anotó un tanto y repartió otro, teniendo una gran relevancia en el centro del campo de Iván Ania. Su presencia el próximo lunes no estás segura, aunque ya entró en la convocatoria del Trofeo Carranza el pasado sábado.

La importancia de la banda izquierda

En el estilo de juego de Iván Ania, la relevancia de los costados es enorme. El gran rendimiento de Albarrán y Carracedo la temporada pasada, hizo que la dirección deportiva solo tuviese en mente la intención de renovar la banda izquierda. Las incorporaciones de Juan María Alcedo, Diego Bri, Adrián Fuentes y, el anteriormente nombrado, Kevin Medina, han tenido una gran importancia en el esquema del ovetense.

La participación de Alcedo ha sido una de las mejores sensaciones en esta pretemporada. Desde su llegada ha resaltado su velocidad y lo incisivo que es en ataque. Además, ha jugado en cuatro partidos durante la preparación, y ha contado con muchos minutos para curtirse en ese carril zurdo. Próximamente, contará con un nuevo compañero en el lateral, por la salida de Calderón y la, más que posible, llegada de Ignasi Vilarrasa.

Ese costado izquierdo también ha podido compartirlo con Adrián Fuentes y Diego Bri. Esa posición no es para ninguno de los dos la más habitual, aunque sí han disputado muchos minutos en la pretemporada. El más destacado ha sido el cedido por el Atlético de Madrid. El ilicitano ha tenido un gran rendimiento jugando a pierna natural y ayudando en tareas defensivas y se postula como una gran competencia para el extremo diestro, del que es dueño desde su llegada Cristian Carracedo.

Fomeyem convence antes del debut

La apuesta de la dirección deportiva por Franck Fomeyem parecía segura. Un jugador que ha encadenado dos grandes temporadas en Primera RFEF, rápido, contundente y con una madurez deportiva válida para la Segunda División. Aun así, sus primeros partidos con el Córdoba CF dejaban muchas dudas, generaba espacios a las espaldas y no transmitía una gran seguridad defensiva.

El Trofeo Carranza cambió por completo la percepción que podría tener la parroquia blanquiverde sobre el central. Fomeyem fue uno de los más destacados en el partido, teniendo un gran desempeño, sobre todo en espacios abiertos y en la defensa del uno contra uno. El camerunés se postula como de los titulares para el debut ligero, a falta de Rubén Alves, que pudo realizar la pretemporada completa por unos problemas físicos.

La falta de gol en la delantera

La llegada de Sergi Guardiola y Adrián Fuentes mostraba una predisposición del Córdoba CF por mejorar de cara a portería contraria. La salida de Antonio casas y la falta de olfato goleador de Obolskii, han hecho que la dirección deportiva se haya interesado en incorporar más pólvora al ataque blanquiverde. Durante esta pretemporada, los tantos no han llegado por parte de los puntas.

Solo uno de seis han sido los goles anotados por los delanteros centros en los cinco partidos que se han disputado en pretemporada. Fue obra de Sergi Guardiola en el Trofeo Carranza del pasado sábado. Fuentes, por su parte, aunque a priori llegó como punta, ha estado desenvolviéndose en el extremo izquierdo, ante la falta de efectivos disponibles. Esto ha causado una petición de la afición en reforzar esa posición para la campaña liguera.

La columna vertebral sigue destacando

Las incorporaciones han llegado pisando fuerte al Córdoba CF, pero Iván Ania sigue mostrando la importancia de la 'columna' que fue esencial en la gran temporada pasada. Sobre el resto siguen destacando Isma Ruiz, Carlos Marín o Cristian Carracedo. El rendimiento de los grandes jugadores de la última temporada se ha mantenido, ofreciendo una gran regularidad al ovetense.