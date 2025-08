La defensa, el quebradero de cabeza del Córdoba CF a dos semanas de la liga

Después de tres amistosos esta pretemporada, el Córdoba ha mostrado cuáles siguen siendo sus principales defectos para su segunda temporada consecutiva en el fútbol profesional. De momento, la defensa se sostiene entre algodones pues Iván Ania no ha conseguido todavía encontrar la pareja de centrales que tenga asegurada la titularidad para el primer partido de liga ante el Sporting de Gijón el 18 de agosto.

El duelo ante el AL Arabi demostró que aún hay mucho margen de mejora para la defensa que sigue cometiendo los mismos errores de la campaña anterior, pese a tener nuevas caras que todavía no se han acoplado al sistema de Iván Ania.

El primer gol ante el cuadro catarí en el 'stage' de Oliva llegó tras un saque de esquina mal defendido. La zaga blanquiverde se mostró dubitativa en el rechace y entró a placer el rival para adelantarse en el marcador. El segundo tanto llegó tras una pérdida de Dani Requena en el centro del campo que originó una contra; el tercer tanto llegó tras otro error del portero Iker Álvarez al controlar el balón. Errores defensivos que no solo llegan de los centrales aunque ellos sean los más expuestos en este tipo de acciones.

Ha empezado una temporada nueva, pero el equipo mantiene los mismos deberes que el curso anterior. La línea defensiva ha cambiado parcialmente con la llegada de Álex Martín y Fomeyem. Se mantienen del año pasado tanto Xavi Sintes como Rubén Alves, aunque este último todavía no ha debutado en pretemporada por unos problemas físicos que arrastra desde el final de temporada. Por ello, todavía no han logrado complementarse con el sistema de Ania y es clave para evitar los continuos problemas defensivos que arrastra en pretemporada el cuadro blanquiverde.

Ya en la temporada anterior en Segunda División, uno de los mayores lastres del equipo de Ania era su fragilidad defensiva. El rival necesitaba muy poco para hacer gol y no era contundente el Córdoba en su propia área. Ahora se ha presentado en pretemporada este mismo problema aunque hay margen de mejora para corregir los detalles y pulir los desajustes. Quedan dos semanas para el debut liguero en El Molinón.

La defensa adelantada que propone Iván Ania en su esquema bien puede ser también una de las claves por las que el equipo sufre tanto atrás. Es pretemporada y los nuevos fichajes (que son una docena) tienen que aprender los automatismos y entender el estilo de este Córdoba. Una vez que lo consigan, el equipo podría dar un paso hacia adelante y olvidar los errores de la pasada campaña.

La pareja más utilizada por Iván Ania en pretemporada ha sido la formada por Xavi Sintes y Álex Martín, con apariciones temporales de Fomeyem. No hay muchas variables más pues Rubén Alves tiene molestias musculares y no ha tenido minutos en ninguno de los tres amistosos disputados. Por el momento, no terminan de entenderse Sintes y Martín aunque están destinados a hacerlo pues el primer partido de liga podría contar con ellos como titulares ante las dudas físicas de Rubén Alves.

En un segundo escalón, de momento, está Fomeyem. Le está costando al exjugador del Antequera acoplarse al cien por cien en el equipo. Tiene dudas a la hora de los duelos directos aunque parece más cómodo cuando juega con espacios. Sea como sea, potencial hay y puede ser una pieza válida para el futuro esquema del Córdoba aunque no haya empezado con buen pie. La defensa aún necesita carburar para olvidar los errores del pasado y empezar con buen pie la temporada en Segunda División.

Dudas físicas

Mientras, el equipo sigue esperando la reaparición de Rubén Alves. El central firmó con el Córdoba tres años tras una cesión los últimos seis meses como jugador del Tenerife. Sin embargo, aún arrastra molestias físicas que le han impedido jugar en los tres amistosos de verano.

Su llegada al once puede ser clave para blindar la defensa blanquiverde pues cuenta con la experiencia suficiente para dar un salto de calidad al equipo en el área propia. De momento, Iván Ania no ha podido contar con él, pero se espera que pueda llegar al primer partido de liga y como titular.

Aún hay margen de mejora para que el equipo mejore todos esos detalles y sea un equipo mucho más sólido atrás. Quedan dos partidos amistosos. Ante el Betis Deportivo a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva y ante el Cádiz en el Trofeo Carranza. Dos pruebas más antes de medirse al Sporting de Gijón para seguir acoplando piezas al once de Iván Ania y solventar los errores que surgen una vez más en la zaga.