Ignasi Vilarrasa se convierte en nuevo jugador del Córdoba CF

El Córdoba CF ha oficializado la llegada de Ignasi Vilarrasa. El de Granollers aterriza en El Arcángel libre tras terminar contrato con la SD Huesca, donde la temporada pasada causó una enorme impresión. El nuevo blanquiverde llega para cubrir la salida de José Calderón y competir con Juan María Alcedo en el carril zurdo.

El nuevo lateral del Córdoba CF fue una de las sensaciones de la pasada temporada en su posición. De la mano de Antonio Hidalgo llegó a rendir a un gran nivel dejando sus números personales en un gol y ocho asistencias. Con casi 26 años, el de Granollers llega al conjunto blanquiverde tras ser relacionado con varios equipos de Primera y Segunda División, como el Girona, la UD Las Palmas, el Racing de Santander o el Deportivo de La Coruña.

De esta manera, Iván Ania cuenta en plantilla con dos laterales izquierdos de garantías, con proyección por delante y con experiencia en la categoría. Asimismo, le da libertad para no estar obligado a cambiar de costado a Carlos Albarrán, como ya hizo en repetidas ocasiones durante la temporada pasada.

Por ahora, el Córdoba CF cuenta con 24 efectivos en la primera plantilla con dos fichas sobrantes, ya que Dani Requena, pese a estar a todos los efectos en la primera plantilla cuenta con dorsal del filial. Da prácticamente por cerrada la entidad blanquiverde su defensa en la que se doblan todas las posiciones.