El posible once con el que el Córdoba CF debutará frente al Sporting de Gijón

El Córdoba CF debutará el próximo lunes en El Molinón frente al Sporting de Gijón. Con 25 efectivos y muchas caras nuevas, los blanquiverdes llegarán al Principado para enfrentarse a uno de los equipos que más se ha reforzado en este mercado de fichajes, con 7 incorporaciones. Iván Ania tendrá la difícil tarea de escoger a los once elegidos para echar el balón a rodar esta temporada.

Debuts en la defensa

La portería parece en un principio la posición más segura de la plantilla actual. Carlos Marínes dueño y señor de la portería blanquiverde y todo hace indicar que seguirá siendo así en el debut en El Molinón. Esta temporada cuenta con un nuevo compañero en la portería, Iker Álvarez, que no ha destacado de gran manera en esta pretemporada, aunque sobre el papel, ofrecerá una mayor competencia al capitán blanquiverde.

En la línea defensiva, todo parece más complicado para Iván Ania. La última incorporación en el lateral izquierdo, Ignasi Vilarrasa, podría desencadenar una cadena de cambios. En el carril derecho, Carlos Isaac podría ser de la partida delante de Albarrán. En la zaga central, tanto Franck Fomeyem como Xavi Sintes podrían ser los titulares ante la dubitativa situación de Rubén Alves, que no ha completado 90 minutos en pretemporada.

La mayor duda en la defensa llega en el lateral izquierdo. Volcar en la titularidad a Vilarrasa podría ser precipitado, ya que no habría encadenado más de cinco entrenamientos. La pregunta recae entre si el elegido será Carlos Albarrán o Juan María Alcedo. Este último podría ser elegido para el once inicial al ser su posición natural.

Mediocampo de calidad

Isma Ruizliderará el centro del campo en el pivote. Aunque la llegada de Del Moral podrá ser importante las próximas semanas, su no participación en la pretemporada y la precaución que se está tomando tras los problemas físicos que acumuló la pasada temporada, le complican su presencia en el once inicial del debut liguero.

Acompañando a Isma Ruiz lo más seguro es que estén Álex Sala y Pedro Ortiz. El gran nivel que mostraron durante la temporada pasada podría ser una de las razones de peso para que Iván Ania elija al catalán y mallorquín para la creación de juego en el centro del campo. La lesión de Dalisson, duda para el partido, despeja las dudas para el once inicial, del que podría haber sido parte tras el nivel que mostró en pretemporada.

La punta del ataque para un viejo conocido

La banda derecha, pese al rendimiento que ha mostrado Diego Bri en la pretemporada, estará ocupada por Cristian Carracedo. El extremo catalán fue uno de los jugadores más destacados de la temporada pasada y estará en el once el próximo lunes. Por la izquierda hay más dudas, la lesión de Kevin, ya recuperado, y el buen nivel que mostró Jacobo, deja una incógnita en la posición. Aunque todo hace indicar que será el madrileño el que juegue de titular.

En la punta del ataque, Sergi Guardiola apunta a ser el titular. Ante las dudas que genera Obolskii de cara a gol, el mallorquín en su segunda etapa con el Córdoba CF podría volver a jugar en partido oficial con la camiseta blanquiverde.