Iván Ania, en la previa del Cádiz - Córdoba CF: «Todavía hay opciones matemáticas de play off y vamos a apurarlas»

El técnico blanquiverde Iván Ania ha pasado por sala de prensa en la previa al partido con el Cádiz de este viernes a las 20.30 horas en El Arcángel.

Mermados físicamente

«El equipo, evidentemente, estamos mermados en el apartado físico porque tenemos varios jugadores que no van a poder participar», afirmó Iván Ania al valorar el estado de la plantilla en la recta final de la temporada. «Dos de ellos por sanción, que son Magunazelaia y Rubén, y luego tenemos algún jugador que no puede participar porque no llegó a tiempo de recuperarse de las lesiones». Ania lamentó las bajas continuadas: «No hemos sido capaces, creo que en casi ninguna jornada, de tener a todos disponibles». Y añadió: «La lesión está dentro del fútbol profesional y lo vemos desde ese punto de vista».

Sobre el rendimiento físico, subrayó el esfuerzo acumulado: «El equipo ha hecho un trabajo físico con muchísimo desgaste durante toda la temporada. Vamos a empezar ya la jornada 38. En Segunda siempre compites un mes más porque somos más equipos y, evidentemente, el cansancio se nota».

El técnico explicó también el perfil de juego como un factor determinante: «Somos un equipo que juega muy intenso, que juega al límite, que necesita hacer un desgaste físico. Somos uno de los equipos que más corre de la categoría y de ahí que tengamos esos problemas en poder juntar a toda la plantilla, que ya te digo que no lo hemos podido hacer apenas en toda la temporada».

El Cádiz, sin pólvora

«Lo normal es que ahora, a final de liga, por lo que digo de acumulación de minutos, de jornadas, de cansancio, existan las lesiones», valoró Iván Ania en referencia a las ausencias en el conjunto rival. En concreto, se refirió a la baja de Chris Ramos: «Creo que el otro día es un golpe el que le produjo la lesión, que es un jugador muy importante para ellos y que, en principio, parece que no va a estar disponible».

Y subrayó la calidad de la plantilla andaluza: «A pesar de que no esté Chris Ramos, Roger es un jugador de un nivel muy alto, con mucha experiencia, muchísimos partidos en la categoría, y seguro que el que le acompañe, bien sea como delantero, bien sea como segundo punta o media punta, va a ser un jugador de nivel, porque considero que el Cádiz tiene una plantilla amplia y con jugadores de muchísimo nivel».

El filial, a escena

Iván Ania anunció que dos jugadores del filial, Ntji y Adri Vázquez, formarán parte de la convocatoria del primer equipo: «Hoy han entrenado con nosotros y vienen convocados». Sobre Vázquez, recordó que «ya había debutado la temporada pasada» y destacó su buen rendimiento ante el Zaragoza, aunque reconoció que tiene «mucha competencia en su puesto».

En cuanto a Ntji, lo describió como «un jugador con muy buen físico, que llega con facilidad al área rival» y que puede actuar en varias posiciones del centro del campo. «Confiamos en él, de ahí que le hayamos metido en la convocatoria», afirmó.

Próximos fichajes

El técnico descarta cualquier distracción en el vestuario por posibles movimientos de futuro. «De ninguna manera. No afecta», respondió con contundencia Iván Ania al ser preguntado por el posible impacto de los rumores de fichajes en el vestuario. «Nosotros pensamos en esta temporada, no en la siguiente», insistió.

Ania subrayó que el equipo mantiene la ambición pese a haber alcanzado el objetivo inicial: «Tenemos 51 puntos a falta de cinco jornadas, con 15 en juego. Vamos a intentar hacer los 15 puntos que quedan». Y añadió: «Tanto los jugadores como yo estamos totalmente centrados en esta temporada. Eso no es un trabajo nuestro y pensar más allá sería perder energía». El entrenador también se mostró escéptico ante la veracidad de los rumores: «Nadie dice absolutamente nada. Primero porque son rumores. No conozco ninguna confirmación oficial. Hay rumores de todo tipo durante toda la temporada».

El técnico no renuncia a cerrar la temporada en la mejor posición posible. Iván Ania dejó claro que el equipo seguirá compitiendo hasta el final con ambición: «Acabar lo más arriba posible. Todavía tenemos posibilidades matemáticas de conseguir algo más. Mientras las tengamos, las tenemos que apurar». Recordó además el crecimiento del equipo en la segunda vuelta como muestra de su capacidad de reacción: «En el final de la primera vuelta, faltando cinco partidos, teníamos 17 puntos. Y acabamos la primera vuelta con 17 puntos».

El bajón del equipo

Iván Ania descartó que el empate en Elda se debiera a una posible relajación del equipo tras asegurar la permanencia. «No fue un tema de mentalidad, fue una cuestión futbolística», afirmó. El técnico explicó que el equipo no logró encontrar espacios ante un rival muy replegado: «Jugamos mucho en apoyo y poco en profundidad». También señaló que la expulsión les obligó a replegarse: «En ataque no se notó, pero sí defensivamente al quedar en un 4-4-1».

Un Cádiz distinto

Iván Ania elogió al rival, destacando la mejora en su rendimiento tras la llegada de Garitano: «Claramente mejor. Con su llegada, tuvieron una dinámica de 10 partidos seguidos sin conocer la derrota». El técnico destacó la flexibilidad táctica del equipo: «A veces juegan con tres mediocentros, otras con un doble pivote y ales de media punta. En el último partido, jugaron 4-4-2 con extremos como Antiveros y Melendo, ocupando las bandas o incorporándose los laterales». Finalmente, subrayó la evolución del rival: «Es un equipo que ha mejorado desde el primer partido en la primera vuelta. Ya nos habíamos enfrentado en pretemporada, en Sanlúcar».

Bajón en El Arcángel

En cuanto al rendimiento del equipo en casa, Ania reflexionó sobre la mejoría en la segunda vuelta: «Llevamos seis partidos seguidos sin perder en casa desde el Levante. En la primera vuelta, fuera de casa apenas sumamos un punto hasta el partido del Levante». El entrenador destacó el rendimiento del equipo a pesar de no lograr los resultados esperados: «En casa fuimos muy sólidos, pero las áreas decidieron los partidos. Los equipos rivales tienen presupuestos altos y jugadores diferenciales, especialmente en el área».