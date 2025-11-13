El defensa del Córdoba CF Álex Martín pide ir «partido a partido» antes que marcarse ya el objetivo el play off de ascenso

El defensa del Córdoba CF Álex Martín ha puesto los pies en el suelo para los aficionados blanquiverdes que lanzan las campanas al vuelo después de que el equipo haya sumado ocho jornadas consecutivas invictos y haya pasado del descenso a situarse a un ... punto de la zona de play off de ascenso a Primera.

El zaguero cordobesista, que saltó en la segunda parte en el lateral derecho por la expulsión de Albarrán en Málaga, ha señalado que el objetivo del Córdoba CF tiene que seguir siendo ir «partido a partido», descartando la posibilidad de plantearse ya el objetivo del play off de ascenso, a pesar del gran rendimiento del equipo.

Martín ha analizado, este jueves en la rueda de prensa en El Arcángel, el alto nivel del rival del domingo: el Deportivo de la Coruña. «Viene un gran equipo, pero también nosotros somos un gran equipo, un gran club, estamos haciendo las cosas bien, estamos trabajando muy bien y nosotros partido a partido. Nosotros somos un equipo muy competitivo, que han venido otros buenos equipos aquí como el Almería, como el Racing, como Las Palmas y la verdad que el Córdoba estaba trabajando muy bien porque tenemos un modelo que para los rivales es muy difícil».

Roja

Sobre la posibilidad de ser titular esta semana tras la roja a Albarrán, el defensa ha explicado que «lo de Albarrán es una pena porque es un grandísimo jugador que es muy importante para nosotros también como persona. Nosotros le queremos mucho en el vestuario y mi opinión es que no era roja. Sobre el lateral derecho no es nada nuevo para mí y hay otros años que he jugado ahí y como dije cuando firmé aquí que estoy a disposición del club, de lo natural, pero pero puedo jugar ahí perfectamente».

Hasta el CTA ha reconocido el error en la expulsión. Al respecto, Álex Martín ha dicho que «yo de arbitraje no sé mucho, ¿no? No sé las decisiones que toman. No me quiero meter mucho en en ese rollo. Sí que es verdad que el partido del otro día pues nos condiciona, nos deja con uno menos quedando 50 minutos, pero ahí se ve mucho el carácter que tiene el equipo competitivo».

Respecto a que viene un partido grande que puede marcar el futuro, Martín ha incidido en que «nosotros pensamos ir partido a partido», ya que «somos un equipo ambicioso, pero con los pies en el suelo. Este año la liga cualquier equipo te puede ganar, ya lo hemos visto. El Ceuta vino aquí con cuatro o cinco partidos sin perder y y les tocó perder y nosotros igual vamos partido a partido, estamos bien, el equipo está bien, como te digo, somos un equipo humilde con los pies en el suelo, pero siempre con ambición, que al final lo que todo el futbolista quiere es competir, llegar a más allá, no voy a decir otra categoría, pero nosotros sabemos que tenemos un buen equipo, un buen modelo y vamos partido a partido».

Sobre el cambio del equipo respecto al inicio de curso, el defensa ha señalado que «lo que ha cambiado es que hemos insistido. Éramos un equipo nuevo con, yo soy uno de ellos, con nuevos futbolistas, diferentes personas. Nosotros te digo, nos vamos a ir partido a partido, no ha cambiado nada, seguimos trabajando igual, seguimos mejorando, pero te digo, éramos todos nuevos y costaba un poquito más y y el tiempo dirá donde merecemos estar».