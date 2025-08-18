El Córdoba CF abre una nueva temporada en Gijón con ilusión y tareas pendientes en el horizonte

Vuelve el fútbol, vuelve la Segunda División y el Córdoba CF lo hará este lunes. Los de Iván Ania inauguran esta temporada en El Molinón ante el Sporting de Gijón. Tras una pretemporada con alguna duda, los blanquiverdes intentarán hacerse con tres puntos vitales (más en lo moral que en lo deportivo) en la primera jornada de la competición liguera.

Los de Iván Ania llegan a El Molinón tras una pretemporada en la que han dejado varias dudas, sobre todo en el aspecto defensivo. El conjunto blanquiverde ha logrado una victoria en los cinco amistosos disputados, en los que ha empatado dos y ha perdido otros dos. En total ha encajado diez tantos, algunos de ellos evitables, lo que ha desatado la preocupación de la afición sobre esta parcela del campo. El club admitió en varias ocasiones que el equipo y pidió tranquilidad.

Una temporada ilusionante

El equipo ha incorporado a muchas caras nuevas de cara a esta temporada, en concreto a 13 jugadores. La dirección deportiva ha centrado sus aspiraciones en mejorar el fondo de armario de Iván Ania, doblando todas las posiciones y mejorando la competencia a los jugadores que eran intocables dentro del once inicial, como el caso de Iker Álvarez para la portería o Diego Bri para el extremo derecho, donde continúan Carlos Marín y Carracedo respectivamente.

Para la visita a El Molinón, el cuerpo técnico blanquiverde no podrá contar con Dalisson de Almeida. El hispano-brasileño cayó lesionado en el 'stage' de concentración de Oliva y no podrá disputar la primera jornada de la competición. Será una dura baja para el entrenador ovetense ya que no dispondrá de una de las sensaciones de la pretemporada, en la que ha dejado un gol y una asistencia en los dos partidos en los que ha participado. Además, como viene siendo habitual, tampoco estará disponible Adilson Mendes, el portugués sigue con su recuperación y se mantendrá alejado de los terrenos de juegos durante la primera mitad de la temporada.

Este curso se presenta muy ilusionante para la parroquia blanquiverde. Tras una gran segunda vuelta, los de Iván Ania tienen el objetivo de mejorar la temporada pasada. Esta idea se ha repetido en numerosas ocasiones durante estas semanas previas al inicio de la competición. Tanto club, cuerpo técnico y jugadores. Es un mensaje que ha calado en la entidad.

La primera jornada ha sido durante estos últimos años una de las tareas pendientes de los de Iván Ania. Los blanquiverdes encadenan dos temporadas consecutivas cayendo derrotados en el primer envite de la temporada. El curso pasado fueron derrotados por el CD Mirandés en Anduva, por 1-0, al igual que la anterior, en la que perdieron por 2-3 frente a la UD Ibiza.

El rival

El Sporting, por su parte, se presenta ante su afición tras realizar una gran pretemporada. Los de Asier Garitano han disputado 7 amistosos durante estas semanas previas a la competición, en la que han acumulado 5 victorias, 1 empate y 1 derrota. Los de Gijón, desde la primera jornada, se postulan como uno de los equipos que luchará por estar en la zona noble de la clasificación.

Los asturianos han incorporado a varios jugadores para la primera plantilla entre los que destacan los nombres de: Álex Corredera, Dubasin, César Gelabert y el último en llegar Mamadou Loum. Los de Gijón intentarán mejorar la pasada campaña, en la que estuvieron peleando por la permanencia hasta las últimas jornadas.

El Córdoba volverá a El Molinón para intentar mejorar el resultado de la temporada pasada, en la que cayó por dos tantos a cero. Aun así, ese partido fue recordado más adelante como el punto de inflexión para conseguir revertir la terrible situación que vivían los de Iván Ania como visitantes, donde no eran capaces de vencer.

Históricamente, el feudo del Sporting de Gijón no ha sido un terreno fácil para la entidad blanquiverde. Solo una victoria en los 15 enfrentamientos en el estadio asturiano. Esta fue en la temporada 2013-14, temporada en la que posteriormente se consiguió el ascenso a Primera División.