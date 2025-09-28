Así está el Córdoba CF en la clasificación tras el empate ante la Real Sociedad B

El Córdoba CF ha disputado este domingo en Anoeta la séptima jornada de la Liga Hypermotion ante la Real Sociedad B, partido en el que los blanquiverdes lograron un punto cuando todo se postulaba a una nueva derrota a domicilio. Tras este resultado, el balón volverá a rodar para los de Iván Ania el próximo 5 de octubre en el Ibercaja Estadio a las 14.00 horas ante un duro rival como es el Zaragoza.

Actualmente, los blanquiverdes se encuentran en la decimoctava posición con seis puntos, es decir, fuera del descenso a Primera Federación en un triple empate con Real Sociedad B y Zaragoza, pero con peor diferencia goleadora para los califales. Todavía queda por disputarse varios encuentros en la jornada de este domingo y el lunes para conocer donde se entablará definitivamente el Córdoba en la clasificación.

Teniendo en cuenta esto, el líder de la competición es el Deportivo. El conjunto coruñés sigue firmando un gran arranque como invicto y quiere seguir arriba. Le siguen muy de cerca el Andorra. Tras ellos, Cádiz, Racing, Eibar y Valladolid cierran el play off respectivamente aún con la jornada en juego.

A través de este enlace puedes consultar todos los resultados de la Liga Hypermotion, competición en la que participa esta temporada el Córdoba CF. La clasificación se mantiene muy ajustada con los equipos peleando por sus respectivos objetivos en una categoría marcada por la igualdad. Así se encuentra actualmente la tabla de la Liga Hypermotion con todos los rivales del Córdoba CF