Baréin y su deseo de seguir apostando por el crecimiento del Córdoba CF

Dentro de la actualidad del Córdoba CF, este viernes se pudieron conocer nuevas actualizaciones del ecosistema del club dentro del contexto de la presentación de Jan Salas, la última incorporación blanquiverde en el mercado veraniego. Además de estar todavía en el aire el futuro de Juan Gutiérrez 'Juanito', Antonio Fernández Monterrubio ha realizado un pequeño balance de su reciente visita a Baréin en su reciente reunión con los propietarios.

Primero, ha querido afirmar que el grupo inversor sigue la actualidad del club, destacando su especial satisfacción con «el equipo y lo que se está creando», todo ello relacionado con el entorno y la identidad que se ha generado. Lejos de parar, desde las tierras de Oriente Medio quieren ver al Córdoba seguir creciendo, apuntando a Monterrubio el deseo de que se siga «trabajando duro».

Aspectos a tratar

Respecto los temas comentados en esta reunión, la sostenibilidad económica, la mejora de las infraestructuras y la creación de una nueva Ciudad Deportiva han sido los grandes protagonistas dentro de esta reunión. Respecto a esta última materia, es un apartado que ha resaltado en numerosas veces como vital para el desarrollo de la entidad en el ámbito deportivo. Dentro de este avance, el CEO del club blanquiverde ha lamentado que esta construcción va «más lenta de lo que a todos nos gustaría», aunque afirma que existe «voluntad por todas las partes» e irá informando cuando se realicen avances de peso.

Además de las nuevas incorporaciones este verano, se han realizado nuevas actualizaciones dentro del estadio, aunque todavía quedan varios pasos por cerrar como pueden ser la creación de caminos hacia cada una de las puertas de acceso o el cierre del exterior de la zona de Preferencia.

Monterrubio admite que todavía existen «carencias» infraestructurales a pesar del avance en el estadio, pero ha insistido en la necesidad de seguir creciendo. En este sentido, ha querido destacar que desde Bahréin «no les gusta pensar en el corto plazo», pero están contentos con el mercado realizado y es ahora es el césped «el que tiene que hablar y decir hacia dónde vamos»