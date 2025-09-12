Juanito y la gran incógnita de su continuidad en el Córdoba CF

Tras un verano intenso en las oficinas de El Arcángel este viernes se ha celebrado la presentación de Jan Salas, la última incorporación veraniega tras fraguarse su llegada en las últimas horas de mercado. Como suele ser habitual, ha estado acompañados por Juan Gutiérrez 'Juanito' y Monterrubio y han repasado diversos aspectos de la actualidad blanquiverde.

Tras realizar renovaciones en la columna vertebral de la plantilla como pueden ser la de Carlos Marín, Albarrán o Isma Ruíz, aún queda una interrogante importante respecto al futuro de los despachos ribereños. Y es que Juanito y el secretario técnico Raúl Cámara finalizan su vinculación con el Córdoba el próximo mes de junio de 2026.

Con esta interrogante aún abierta el director deportivo ha declarado estar cómodo en la ciudad y su puesto y ha reafirmado su deseo de seguir en el mismo, aunque ha matizado que prefiere «vivir el presente», más que pensar en su futuro, y que será el césped el que hable. El propio Antonio Fernández Monterrubio ha sido interpelado al respecto y ha dicho que es un tema «que no se ha abordado».

Tras vivir una etapa de seis años, ha expresado que esta temporada acaba de empezar, aunque ha querido destacar el «buen trabajo realizado» pero todo eso se tendrá que ver en el campo ya que en el fútbol «todo va muy deprisa y todo cambia muy rápido». Y es que hay que recordar que durante la temporada pasada hubo ciertos rumores que le colocaban dentro de la órbita del Betis

Ante la finalización de su contrato, apuntó que está «tranquilo», alegando que todo el entorno del club sabe la metodología de trabajo y, por ello, saben que «no nos preocupa en exceso» ya que una salida de uno de los integrantes «no supondría un problema».

Realizando un análisis de su trabajo dentro del Córdoba, Juanito ha sido uno de los grandes artífices de la vuelta del club a la élite profesional. Durante su estancia, son muchos los jugadores que han llegado a El Arcángel y han sabido dejar huella gracias a sus buenas prestaciones y han tenido un paso extendido para lograr los grandes éxitos recientes.